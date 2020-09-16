前總統府發言人丁允恭爆發桃色醜聞，除了劈腿4女之外，還在高雄市府新聞局長任內把辦公室當炮房。YouTuber在高雄街訪，一位高雄的阿伯氣到快說不出話：「在辦公室做愛，那市政府很...很臭！」

針對丁允恭醜聞事件，YouTuber「民正言順」在高雄進行街訪。一位中年男子表示，有一個姓丁的，這一個有辦法做到局處長，結果做那種事情，非常了然的事情，全世界都看到了、全世界也都知道了。

一位老伯伯也表示，上樑不正下樑歪，你自己做這麼大官，卻還要做這些見不得人的事，這誰看到都討厭。

戴著安全帽的一位媽媽則怒嗆，太離譜了！還有一位先生表示，像他們現在那個渣男，每一樣都在翻、在拗，你不對就不對了，居然在辦公室做愛。

網友回應說，「高雄人要的質感就這樣！？」、「把局長室當炮房，真是省到沒人性啦！」、「民進黨都已經被那些老鼠屎給攪臭了，當初民進黨的初衷都被扭曲、擺爛，給荼毒了。退步黨還比較適合目前你們的標籤。」

(中時新聞網)