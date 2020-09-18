基隆信義區孝德里深澳坑路是垃圾車進場的必經之路，由於道路線行呈S型、路幅狹窄，發生多次垃圾車過彎時垃圾水溢漏在路面，惡臭至極，附近住戶不斷哀嚎，里長盼能盡快改善，對此，環保局表示，會嚴格要求垃圾車將污水完全排空後，才能離廠。

里長朱志偉表示，環保局每天早上會固定派水車前來清潔道路，但有一次晚上一台不明棄土車載了含水量高的淤泥，過彎時沒有減速，導致淤泥灑在路面上，而駕駛不知情離開現場，造成後方陸續經過的4台摩托車紛紛摔車，通報環保局後，相關人員才前來清掃。

附近居民指出，垃圾車灑出的垃圾水，再讓太陽曝曬味道相當噁心，此外，許多大車都開得相當快，曾經有駕駛未注意衝撞到民宅，現場交通險象環生，因此，里長希望市府能夠協助將道路線形改善，讓里民不再被垃圾水的惡臭味影響生活，也能減少交通事故發生。

對此，環保局表示，會加強要求業者做好污水相關設施，避免垃圾水滲漏至路面，並於說明會加強宣導，也會嚴格管控進廠的垃圾車將污水排空才能離廠，違者將依規定處理，至於道路線形改善，工務處說，有請顧問公司做規劃，會深入了解里長和里民的需求，再與各局處研議。

(中時 )