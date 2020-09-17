秋季我們仍然要面對行星逆行的問題。火星逆行會對運勢有影響，但進入秋季後，木星開始恢復順行了。木星是一顆吉星，它代表著好運和豐收，它的順行也會推動十二星座的運勢，並且下面這幾個星座的人，會因此獲得事業上、財運上的收穫。

▍1.處女座

2020年對處女座來說，是一個較為特殊的年份，在這一年裡，他們不僅感情穩定、家庭幸福，而且工作進步事業有成，前途輝煌，尤其是隨著秋季的到來，事業發展達到了令人羨慕的地步。由於2020年的土木換座，使得處女座運勢發生了巨大的變化，加上處女座上半年的努力工作，謹慎行事，因此他們的秋季運勢格外的好，事業發展順風順水，金錢和名譽雙豐收，取得了前所未有的收穫。

▍2.水瓶座

2020年對水瓶座來說，整體運勢還是相當不錯的。由於四餘星的全部換座，使得水瓶座運勢發生了變化。在上半年的職場上，他們吃苦耐勞，低調勤勉，認真負責，每一步都腳踏實地，在職場上有出色的表現，贏得了上司的青睞和同事的讚譽。隨著秋季的到來，水瓶座的貴人運也隨之而來，在貴人的提攜和幫助下，他們的機遇接踵而來，有很大的升遷機會，只要水瓶座好好把握機會，定會有好的收穫。

▍3.雙子座

2020年對雙子座來說，整體運勢還是挺好的。上半年雙子座順利通了考驗，在工作上，雖然沒有取得重大的成績，但是也沒出什麼紕漏，屬於平常人做平常事而已。隨著2020年秋季的到來，雙子座運勢的高潮來了，他們在事業上會有較大的突破，能夠獨當一面，完成重任。只要雙子座能夠戒驕戒躁，在小有成績時不沾沾自喜，固步自封，堅持勇於創新，解放思想，就一定會有較大收穫的。

▍4.白羊座

2020年對白羊座來說是一個好運之年。他們在上半年工作順利，事業小有成績，並且還有很大的上升空間和發展前途。隨著2020年秋季的到來，白羊座的各方面運勢又有了新的突破和發展，他們一改往日懶散草率的行為，會變得努力上進，嚴格要求自己，職位上也會有較大的提升可能。隨之迎來的是白羊座事業發展如日中天，愛拼的白羊座，只要一如既往地衝勁十足，勤奮工作，就能收穫滿滿。

▍5.獅子座

2020年對獅子座來說，事業發展比較順利，上半年的事業發展表面看來速度較慢，有些不盡人意，進入2020年秋季以後，只要保持客觀冷靜的態度，順應時運，靜觀其變，就會一步一個腳印地迅速向前發展。在工作上不僅會得到上司的格外重視，同事的密切配合，而且還會迎來較大的機遇。獅子座只要繼續保持上半年的工作積極性，做到不急不躁，低調謙遜，就一定能夠實現金錢事業雙豐收。

以上介紹的這五種星座之人，受土星木星以及四餘星換座的影響，在2020年秋季會迎來事業運勢的高峰，從前的境遇會得到良好的改善，運氣也會變得越來越好。相信在這金秋之季，他們一定會信心滿滿，工作努力，事業有成。

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(中時新聞網)