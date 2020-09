建立理財觀的第一本書。

為什麼有錢人這樣想、那樣做?

領導力教練貼身記錄吸引財富的公式。

與其去賭7億分之一的頭獎機率,

不如用這本書拉近你與財富的距離。

薪水先存了再花。

根據一項調查,18到53歲族群有25%的人存款只夠支付3個月開銷。未雨綢繆的做法,就是薪水入袋至少自動提撥10%來儲蓄,然後利用這筆存款來錢滾錢。

你每個月會存多少錢?調查顯示,很少人覺得自己存款夠多,而且有很多人根本就是月光族。

在美國,2018年bankrate.com的調查指出,介於18到53歲的人,有25%沒有積蓄,無可憑藉;另外25%的人,積蓄只夠支付三個月的生活開銷。

英國的情況也相去不遠,2018年史基頓房屋抵押貸款協會(Skipton Building Society)的研究發現,四分之一的成人沒有積蓄,十分之一則是花的比賺的多。金融行為監理總署(Financial Conduct Authority)在2017年的調查中發現,全英國有三分之一的人積蓄不到兩千英鎊(大約七萬二千台幣)。

存款是累積財富的基石。如果你存不了錢,財富就不會眷顧你。可悲的是,對很多人來說,尤其是年輕人,存錢絲毫沒有因為時代進步變得比較容易;薪水紋風不動,居住和生活成本逐漸上升,更別提周遭盡是煽動你花錢的誘惑。好消息是。你不用每個月提撥大筆收入來存錢才能改變你的財務狀況,只要養成儲蓄習慣就是具備一種富裕心態,靠著時間的複利效應,你早早提撥的小錢日後都會大有斬獲。

行動方案

養成儲蓄的心態

質疑儲蓄價值的念頭很容易滋生,尤其是當你為了存下區區小錢而感到手頭拮据。等你讀到本書最後,調整了對於財富的思考模式,自然就會想要存錢。當你了解如何(how)累積財富、要累積什麼樣(what)的財富,以及為什麼(why)要累積財富,就會明白儲蓄的必要。隨著你訂立出自己的財務目標,你也會有更明確的理由來儲蓄。

薪水入袋就提撥

從小處開始勝過你什麼都不做。現在就養成提撥固定收入的習慣,而不是每個月底看天行事,支付完開銷和帳單才看還剩多少錢可存。反其道而行,薪水一入袋,馬上提撥至少10%來儲蓄,將其設定成發薪隔日自動轉存到儲蓄帳戶。根據史基頓房屋抵押貸款協會指出,有25%的英國人都這麼做。

你到底應該存多少呢?薪水的10%是個起點,你可以依自己的能力盡可能多存一些!只有你清楚自己的基本開銷和必要支出是多少,如果薪水較低,10%對你而言負擔過重,那就從五%開始。如果你的薪水還算優渥,就可以(並應該)存下比較高的比例。

把加薪和獎金存下來

如果你的辛勞讓你在一年內領到多筆獎金,可以考慮把全部或大部分直接存到儲蓄帳戶裡,甚至把一些投進退休年金方案裡。

提防生活水平的通膨

「不要為了炫耀而買任何東西,沒有人會在乎。」

比爾.蓋茲曾在彭博的訪問中回憶說,在1970年代後期,靠著擁有微軟(Microsoft)帶來第一筆現金的意外之財,他為自己買了生平第一部車,是保時捷(Porsche)911。那當你的財富開始上升時,你會怎麼做?你是會提升生活品質,買最新款的跑車、換更大的房子、申請俱樂部的會員資格、來趟異國假期、訂做昂貴服飾,還是送小孩去念菁英私校?你為了它而打拚,沒錯,享用它是你所應得。

沒有人會阻止你享用新獲取的財富,但假如你已經有車子,為什麼只因為薪資增加就要把它換掉?假如你喜歡現在的房子,為什麼當投資獲利增長時,就要搬到豪宅社區?當你自動想要升級,而且一切都要是最好的時候,危險就來了。它叫作生活方式的通膨(Lifestyle Creep),意指提高開支和承擔額,以便與增加的薪水相稱。這正是大多數樂透得主會在幾年內就把財富花光的原因。

生活方式和支出的選擇不應該用來反映你的財富和炫富渴望,應該反映自身的需求和價值,如同華倫.巴菲特。據報導,他還是住在1958年以三萬一千五百美元所購置的同一座宅邸裡,開的是2014年份的凱迪拉克(Cadillac)XTS。

隨著收入提升,支出的百分比應該要下降

聽起來或許太過完美,但當薪資提升,將增額的收入存下來,分毫都不要花掉。例如你每個月的稅後月收是兩千八百美元,你獲增8%而來到三千零二十四美元。不要讓額外的兩百二十四美元變成逐月的開支,而是要設定或調整成自動扣款將它轉存進儲蓄帳戶,理想的做法是在你領薪水的當天。希望你已經把之前的薪水存下了一些,兩百二十四美元則是外加的儲蓄。

假如不然,對於額外的兩百二十四美元,你就會把每一分都開心地花掉。就每個月而言它並不算多,對吧,除非你意識到經過十二個月後,它將為你帶來額外的兩千六百八十八美元,兩年後則是五千三百七十六美元。此刻它正在開始順利累加呢,說不定可以貢獻在你首次購買房產的頭期款上。

同樣地,當你從年終獎金、遺產或不在計畫之列的配息中,賺到意料之外的單筆金錢時,就要全額存下來或投資。

有錢人並非總是買「高級時裝」

要養成的好習慣是,在出門前把購物清單給寫好。想買不在清單上的任何東西前要讓自己停下,只買你所需要的。聽從華倫.巴菲特的建議:「假如買了不需要的東西,你很快就會把需要的東西給賣掉。」

不需要當白老鼠

把那些「我一定要第一個去買新款iPhone」的購買欲降到最低。這通常只是虛榮或缺乏安全感下的購物,而非你生活中需要的東西。

不要為了掩飾不安和自卑,而掉進花錢的陷阱。

(本文摘自《有錢人都在做的100件事:小改變累積大財富。》/時報出版)

【作者簡介】

尼格爾.康貝朗 Nigel Cumberland

獲頒全球Top 100領導力教練殊榮,深受另一位知名領導力教練馬歇爾.葛史密斯(Marshall Goldsmith)所推崇。他是絲路合夥(The Silk Road Partnership)的共同創辦人,培訓過眾多全球最富盛名的機構,包括聯合國、世界銀行、渣打銀行、Google、戴爾電腦、LV、Dior、杜拜政府等。曾工作、旅居於杜拜、香港、布達佩斯、聖地牙哥、吉隆坡和上海等地,多樣化的生活經驗與見識,教會他成功人生所需。

他曾效力於高士有限公司(Coats plc),擔任跨國財務總監,以及一些享譽全球的人事顧問公司,包括藝珂(Adecco)在內。他具備歐洲指導和指導委員會(EMCC)的高階執行師(Master Practitioner)資格,並且是英國特許管理會計師協會會員。他在香港和中國兩地創立了一家屢獲殊榮的人事顧問公司,後來賣給了瀚納仕有限公司(Hays plc)。曾就讀英國劍橋大學。

著有《終極管理書》(The Ultimate Management Book)、《成功的人都這麼做》(100 Things Successful People Do)、《職場成功祕訣》(Secrets of Success at Work)、《一週內找到好人才》(Finding and Hiring Talent in a Week),以及《一週內帶領好團隊》(Leading Teams in a Week)。

尼格爾的愛妻伊芙琳(Evelyn)是位優秀的女性,把時間都投注在繪畫上。他有一對啟發他的兒女──兒子傑夫(Zeb)和繼女雅絲敏(Yasmine)。

【譯者簡介】

戴至中

政治大學新聞系畢,現為專職譯者,譯作包括《洞悉商場賽局》、《心耘》、《24/7 創新》、《逆轉恨意》。

《有錢人都在做的100件事:小改變累積大財富。》/時報出版

(中時新聞網)