克制生活水平的通膨。

收入增加,支出的比例照理應該降低。但我們通常只要手裡的錢變多,就會忍不住增加消費,生活水平跟著通貨膨脹,以至於賺得多、存到的錢也沒有變多。

其實,就連超級富豪也沒有我們想像中揮霍:

.Ikea創辦人英格瓦.坎普拉的座車是開了十五年的Volvo,出國搭的是經濟艙。

.蘋果的執行長提姆.庫克住的是豪宅社區裡的簡樸住宅。

.全球首富之一卡洛斯.史林還住在三十多年前買的房子裡,自己開車上下班。

不受悲觀消息左右

「有人死於車禍,你會不會把車賣掉從此不再開車?」

我們每週都會讀到各種頭條新聞:

「股市下跌,今年漲幅化為烏有。」

「油價崩盤震波影響全球市場。」

「英國正瀕臨脫歐所引發的經濟瓦解。」

「債務膨脹重壓下,歐元區正面臨內爆風險。」

媒體都愛聳動的頭條新聞,沒什麼比恐懼、擔心、焦慮和負面消息更吸睛。對報紙編輯和電視主持人來說,比股市指數、通膨和房價下跌的圖表更令人情緒波動的事可說少之又少。我很訝異的是,我們竟沒有因為這樣,將所有的財富藏在床底下或是換成金條。咦,這標題很不錯,可以多賣出幾份報紙。

你必須知道有事在發生,但不要盲目相信所聽到的每件事。很重要的是,不要為了企圖保護投資而主動對新聞報導做出反應。當媒體報導談到柴油車的末日時,並不表示你必須急著脫手汽車產業的股票和債券。反而要去探查真相。

行動方案

認識基本面

分析你所投資的資產基本面是做決定的根基。對資產的穩健度、價格和前景要有概念。就你考慮要持有其股票或債券的任何公司而言,基本面包括:

營收基礎穩不穩定?

既有的競爭大不大?

原料成本和供應有沒有問題?

毛利高不高?

產品線以及研發和投資的規模為何?

公司所持有的債務規模、類型和到期日為何?

公司的現金流如何,包括配息和庫藏股的穩定性與規模?

公司業務在多大程度上不會受到景氣衰退影響?

財務報表和財務比率是我們會探討到的事項,加以學習能大幅提升你對公司基本面的了解能力。

就市場指數(好比說那斯達克〔Nasdaq〕或富時100〔FTSE100〕)、個股、外匯或其他可交易資產而言,你需要去了解圖表上顯示的歷史價格走勢以及買賣的股數,以判斷價格走勢是否可能持續。

慎防太過正面的消息

當媒體和金融分析師在大談某種資產類別、產品或指數前景看好時,所適用的邏輯相同。一如你在股票下跌時會做的事,停下來去看看基本面。如有疑問,就付費尋求專家的建言與意見。對大部分的人來說,分析圖表和基本面真的很乏味,而且非常耗時。基金經理人則是拿錢辦事,所以不妨考慮把錢交給他們,自己聚焦於其他類型的資產,好比說房地產。

不盲從的勇氣

「如果群眾很窮,就不要跟著群眾走。」

逆勢而為很困難。人類傾向於追求心理學家所稱的社會認同(social proof)。如果別人做了某件事,我們就有可能跟著去做。賓州大學(University of Pennsylvania)的心理學家約拿.博格(Jonah Berger)在實驗中發現,如果受試者知道別人買了某樣東西,與其他沒有被告知別人偏好的受試者相比,他們去買同樣東西的機率至少高了10%。

只要談到錢,就要牢記一件事:絕大多數人都在做的事,你只要反其道而行就有可能獲利。絕大多數人在財務上都會不成功,但你會。

說到底,如果你要成為明智的投資人和財富創造者,就必須自己拿定主意。

行動方案

審視所見所聞的合理性

當你的周遭圍繞著一些具有說服力的人,對於他們強烈表達的想法和意見,你很難不買帳:「什麼,現在市場行情大好,你的投資組合裡竟然沒有黃金?」、「你說你在房市不振的這個時間點買了那裡的房產?」、「你怎麼還留著ABC公司的股票?我上個月就脫手了,不然看到這家公司如此垂死掙扎,我無法安穩入睡。」

對於聽到的建言都要進行評估,同時也要清楚自己做出選擇的理由、財務計畫和風險容忍度。

何時該反其道而行

有時候你需要跟著羊群走,有時候你需要逆勢而為;困難之處在於判斷跟不跟的時機點。在下列常見的情況下,你會怎麼做?

你持有股份的公司瀕臨破產,股價正在下跌。所有人都在賣出持股。你要跟著羊群走,還是逆勢而為?

你持有股份的一家《財星》五百大知名且成功的傳統企業,其年度業績報告非常差,很多投資人隨著報告出爐紛紛脫手股票,導致股價下跌。你要跟著羊群走,還是逆勢而為?

在上述兩種情況下,你都要去研究論據,採納建言,然後做出對自己有利的決定。在第一個例子中,你或許認為股價在短期內無法回升,不適合固守持股不賣,如此一來,跟著羊群走就是合乎情理的選項。在第二個例子中,你或許在分析後做出判斷,儘管眼前股價下跌,但股價和公司績效終會回歸長期趨勢和移動平均線,在這種情況下,逆勢而為就是正確的決定──持有股份,甚或加碼買進更多。

決定如何行動是一連串學習和試誤的結合,最重要的是採納一流的建議。

有時候,你要跟從其他人在做的事;其他時候,你要走出自己的路。

