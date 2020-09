建立理財觀的第一本書。

為什麼有錢人這樣想、那樣做?

領導力教練貼身記錄吸引財富的公式。

與其去賭7億分之一的頭獎機率,

不如用這本書拉近你與財富的距離。

把自己的財務當成小型公司來管理。

在作者所接觸的客戶中,他驚訝於許多人並不清楚自己的身價。他建議我們把自己當成一家「我有限公司」,擬列自己的資產負債表。唯有掌握現有資產的淨值,我們才能依此設定自己想在哪個年紀達成什麼樣的財務目標。

【精彩書摘】

在VUCA的世界中累積財富

「現今高速多變的世界依然在加速。」

如果你今天要投資,那麼你就是在一個非常不穩定和高速的世界中進行投資。我們是住在VUCA的環境裡,意謂著你可以預期到:

波動(Volatility)

易變(Uncertainty)

複雜(Complexity)

不明確(Ambiguity)

現在市場的波動性非常高,漲跌迅速,有時候就在幾秒內:

2016年10月,英鎊兌美元在兩分鐘內就貶值了6%以上。

2017年6月,比特幣之後的最大加密貨幣以太幣(Ethereum)在幾分鐘內,價格就從三百多美元掉到十美分之低。

早在2015年1月,瑞士法郎兌歐元在幾秒鐘之內就漲了40%。

2013年,新加坡交易所的股價在幾分鐘內暴跌高達87%。

像這樣的閃電崩盤愈來愈普遍,肇因於高頻交易、複雜的期貨交易、黑箱交易、過度依賴軟體演算法等,進而導致現代金融市場上交易的複雜性,當然還有偶爾的市場操控。

在網際網路、電子郵件以及即時線上交易系統普遍前,沒有事情是在幾秒內發生。如今,數以千計的交易卻能在幾毫秒內同時發生。

除此之外、你還必須處理大量的資訊和數據,以至於上網搜尋對於市場、交易或公司的建議後,你可能仍舊一頭霧水。有的消息來源會說答案是黑色,有的會說是白色。不幸的是,你就是必須去習慣灰色。

行動方案

減少依賴自己的交易技巧

有鑑於資訊的灰色性和市場極端波動,要依賴自身的技巧成為成功的個人散戶投資客變得很困難。愈來愈多人認為,最好把大部分的金融市場投資投注到基金,它們是交由專業人士更有系統地研究與管理。

持有較多的有形資產也是一股趨勢,好比說房產、黃金和骨董—某些金融分析師稱為回歸基本的做法。這類資產好就好在價值不會在五秒內就跌八○%。對於金融區和華爾街的高速演算法交易,這是反制的好策略。

保持動能

金融界日益複雜的效應之一就是容易變得混淆、零碎和失焦。你希望投資順利,而失利時就會變得一蹶不振。記住書中前面提過的忠告:只投資了解的東西,如有需要就付費尋求專業建議。

我還想要與各位分享由社會研究人員暨作家麥可.麥昆(Michael McQueen)所提出非常簡單的公式。說明如下:

動能(前進和成長的過程)=(活動+聚焦)×始終如一

要不管周遭的波動、易變、複雜和不明確而建立財富上的動能並不容易。你需要:

清楚自己的財務活動、想要投資的產品、資產和市場。

對自己的財富投以足夠的專注時間與注意力。

在選擇和行動上始終如一,不要任由周遭的雜音和混亂讓你偏離正軌。

……

我們可以忽略現實,但它並不會就此消失。財務成功的祕訣在於,辨識出現實中不健全的警訊,在犯錯前三思而後行。

認清自己的決定以何為基準

累積財富所牽涉到的決定可能高達數百個。為了確保自己的銀行餘額可以持續增加,你所做的決定都要基於事實與真相,跳脫面子、情緒和主觀意見的影響。

心理學家發現,我們的思考和行動會受到可預測的認知偏誤所影響。在選擇要把時間、金錢與信任揮霍在何處時,下列是我們要避免的錯誤:

沉沒成本謬誤(Sunk Cost Fallacy):你在情緒上變得過於投入,以至於你失去理性,無法接受事情根本行不通。

選擇性感知(Selective Perception):你過度聚焦在特定的細節,導致你遺漏掉完整的事實。不妨去觀看YouTube上著名的「籃球和大猩猩」(basketball and gorilla)影片。在比賽進行中,絕大多數的人都沒有發覺一隻大猩猩走過了球場。

定錨偏誤(Anchoring Bias):過度依賴最先接觸到的資訊、意見或事實很危險,這會導致你忽略後來出現的新資訊。

確認偏誤(Confirmation Bias):你只會看到與自己想法一致的數據,因為它們可以歸納出你想要的答案。

留意有這些偏見的存在,並觀察它們如何影響你。尤其是跟金錢有關的決定,忽略這些現實會使你無法致富。

(本文摘自《有錢人都在做的100件事:小改變累積大財富。》/時報出版)

【作者簡介】

尼格爾.康貝朗 Nigel Cumberland

獲頒全球Top 100領導力教練殊榮,深受另一位知名領導力教練馬歇爾.葛史密斯(Marshall Goldsmith)所推崇。他是絲路合夥(The Silk Road Partnership)的共同創辦人,培訓過眾多全球最富盛名的機構,包括聯合國、世界銀行、渣打銀行、Google、戴爾電腦、LV、Dior、杜拜政府等。曾工作、旅居於杜拜、香港、布達佩斯、聖地牙哥、吉隆坡和上海等地,多樣化的生活經驗與見識,教會他成功人生所需。

他曾效力於高士有限公司(Coats plc),擔任跨國財務總監,以及一些享譽全球的人事顧問公司,包括藝珂(Adecco)在內。他具備歐洲指導和指導委員會(EMCC)的高階執行師(Master Practitioner)資格,並且是英國特許管理會計師協會會員。他在香港和中國兩地創立了一家屢獲殊榮的人事顧問公司,後來賣給了瀚納仕有限公司(Hays plc)。曾就讀英國劍橋大學。

著有《終極管理書》(The Ultimate Management Book)、《成功的人都這麼做》(100 Things Successful People Do)、《職場成功祕訣》(Secrets of Success at Work)、《一週內找到好人才》(Finding and Hiring Talent in a Week),以及《一週內帶領好團隊》(Leading Teams in a Week)。

尼格爾的愛妻伊芙琳(Evelyn)是位優秀的女性,把時間都投注在繪畫上。他有一對啟發他的兒女──兒子傑夫(Zeb)和繼女雅絲敏(Yasmine)。

【譯者簡介】

戴至中

政治大學新聞系畢,現為專職譯者,譯作包括《洞悉商場賽局》、《心耘》、《24/7 創新》、《逆轉恨意》。

《有錢人都在做的100件事:小改變累積大財富。》/時報出版

(中時新聞網)