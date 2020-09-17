建立理財觀的第一本書。

為什麼有錢人這樣想、那樣做？

領導力教練貼身記錄吸引財富的公式。

與其去賭7億分之一的頭獎機率，

不如用這本書拉近你與財富的距離。

把自己的財務當成小型公司來管理。

在作者所接觸的客戶中，他驚訝於許多人並不清楚自己的身價。他建議我們把自己當成一家「我有限公司」，擬列自己的資產負債表。唯有掌握現有資產的淨值，我們才能依此設定自己想在哪個年紀達成什麼樣的財務目標。

【精彩書摘】

在VUCA的世界中累積財富

「現今高速多變的世界依然在加速。」

如果你今天要投資，那麼你就是在一個非常不穩定和高速的世界中進行投資。我們是住在VUCA的環境裡，意謂著你可以預期到：

波動（Volatility）

易變（Uncertainty）

複雜（Complexity）

不明確（Ambiguity）

現在市場的波動性非常高，漲跌迅速，有時候就在幾秒內：

2016年10月，英鎊兌美元在兩分鐘內就貶值了6％以上。

2017年6月，比特幣之後的最大加密貨幣以太幣（Ethereum）在幾分鐘內，價格就從三百多美元掉到十美分之低。

早在2015年1月，瑞士法郎兌歐元在幾秒鐘之內就漲了40％。

2013年，新加坡交易所的股價在幾分鐘內暴跌高達87％。

像這樣的閃電崩盤愈來愈普遍，肇因於高頻交易、複雜的期貨交易、黑箱交易、過度依賴軟體演算法等，進而導致現代金融市場上交易的複雜性，當然還有偶爾的市場操控。

在網際網路、電子郵件以及即時線上交易系統普遍前，沒有事情是在幾秒內發生。如今，數以千計的交易卻能在幾毫秒內同時發生。

除此之外、你還必須處理大量的資訊和數據，以至於上網搜尋對於市場、交易或公司的建議後，你可能仍舊一頭霧水。有的消息來源會說答案是黑色，有的會說是白色。不幸的是，你就是必須去習慣灰色。

行動方案

減少依賴自己的交易技巧

有鑑於資訊的灰色性和市場極端波動，要依賴自身的技巧成為成功的個人散戶投資客變得很困難。愈來愈多人認為，最好把大部分的金融市場投資投注到基金，它們是交由專業人士更有系統地研究與管理。

持有較多的有形資產也是一股趨勢，好比說房產、黃金和骨董—某些金融分析師稱為回歸基本的做法。這類資產好就好在價值不會在五秒內就跌八○％。對於金融區和華爾街的高速演算法交易，這是反制的好策略。

保持動能

金融界日益複雜的效應之一就是容易變得混淆、零碎和失焦。你希望投資順利，而失利時就會變得一蹶不振。記住書中前面提過的忠告：只投資了解的東西，如有需要就付費尋求專業建議。

我還想要與各位分享由社會研究人員暨作家麥可．麥昆（Michael McQueen）所提出非常簡單的公式。說明如下：

動能（前進和成長的過程）＝（活動＋聚焦）×始終如一

要不管周遭的波動、易變、複雜和不明確而建立財富上的動能並不容易。你需要：

清楚自己的財務活動、想要投資的產品、資產和市場。

對自己的財富投以足夠的專注時間與注意力。

在選擇和行動上始終如一，不要任由周遭的雜音和混亂讓你偏離正軌。

……

我們可以忽略現實，但它並不會就此消失。財務成功的祕訣在於，辨識出現實中不健全的警訊，在犯錯前三思而後行。

認清自己的決定以何為基準

累積財富所牽涉到的決定可能高達數百個。為了確保自己的銀行餘額可以持續增加，你所做的決定都要基於事實與真相，跳脫面子、情緒和主觀意見的影響。

心理學家發現，我們的思考和行動會受到可預測的認知偏誤所影響。在選擇要把時間、金錢與信任揮霍在何處時，下列是我們要避免的錯誤：

沉沒成本謬誤（Sunk Cost Fallacy）：你在情緒上變得過於投入，以至於你失去理性，無法接受事情根本行不通。

選擇性感知（Selective Perception）：你過度聚焦在特定的細節，導致你遺漏掉完整的事實。不妨去觀看YouTube上著名的「籃球和大猩猩」（basketball and gorilla）影片。在比賽進行中，絕大多數的人都沒有發覺一隻大猩猩走過了球場。

定錨偏誤（Anchoring Bias）：過度依賴最先接觸到的資訊、意見或事實很危險，這會導致你忽略後來出現的新資訊。

確認偏誤（Confirmation Bias）：你只會看到與自己想法一致的數據，因為它們可以歸納出你想要的答案。

留意有這些偏見的存在，並觀察它們如何影響你。尤其是跟金錢有關的決定，忽略這些現實會使你無法致富。

(本文摘自《有錢人都在做的100件事：小改變累積大財富。》/時報出版)

【作者簡介】

尼格爾．康貝朗 Nigel Cumberland

獲頒全球Top 100領導力教練殊榮，深受另一位知名領導力教練馬歇爾．葛史密斯（Marshall Goldsmith）所推崇。他是絲路合夥（The Silk Road Partnership）的共同創辦人，培訓過眾多全球最富盛名的機構，包括聯合國、世界銀行、渣打銀行、Google、戴爾電腦、LV、Dior、杜拜政府等。曾工作、旅居於杜拜、香港、布達佩斯、聖地牙哥、吉隆坡和上海等地，多樣化的生活經驗與見識，教會他成功人生所需。

他曾效力於高士有限公司（Coats plc），擔任跨國財務總監，以及一些享譽全球的人事顧問公司，包括藝珂（Adecco）在內。他具備歐洲指導和指導委員會（EMCC）的高階執行師（Master Practitioner）資格，並且是英國特許管理會計師協會會員。他在香港和中國兩地創立了一家屢獲殊榮的人事顧問公司，後來賣給了瀚納仕有限公司（Hays plc）。曾就讀英國劍橋大學。

著有《終極管理書》（The Ultimate Management Book）、《成功的人都這麼做》（100 Things Successful People Do）、《職場成功祕訣》（Secrets of Success at Work）、《一週內找到好人才》（Finding and Hiring Talent in a Week），以及《一週內帶領好團隊》（Leading Teams in a Week）。

尼格爾的愛妻伊芙琳（Evelyn）是位優秀的女性，把時間都投注在繪畫上。他有一對啟發他的兒女──兒子傑夫（Zeb）和繼女雅絲敏（Yasmine）。

【譯者簡介】

戴至中

政治大學新聞系畢，現為專職譯者，譯作包括《洞悉商場賽局》、《心耘》、《24/7 創新》、《逆轉恨意》。

《有錢人都在做的100件事：小改變累積大財富。》/時報出版

(中時新聞網)