創造睡覺時也在賺的錢。

不想把時間全都綁在工作上，就要努力開創睡覺時也在賺的錢（被動收入）。與其把收入全放在戶頭裡紋風不動，不妨考慮：

．投資績優公司的股票，享有穩固的股息流入。

．無暇研究投資市場，可以把資金交付給股票證券商或基金經理人，讓他們運用你的錢來

使報酬和資本成長最大化。

．若有房產不要閒置，自己當房東或透過愛彼迎(Airbnb)出租房產。

【精彩書摘】

不如起而行

「開車的唯一方法，就是啟動引擎並鬆開手煞車。」

累積財富需要時間，推遲愈久就愈難達成。很多人不停跳過投資機會，或者對於財務規劃的典型反應是「以後再說」，這是因為花錢很容易、很有趣，制訂計畫而不去花錢則鮮少有樂趣可言，起碼表面上是如此。

這是個大錯誤──不及早加入戰局，是導致人們無法財務成功最關鍵的一件事。

拖延的理由有很多：

財務吃緊，把日子過下去為優先。

並非全然了解眼前的投資機會。

沒有時間制訂長期的投資計畫。

自己還年輕，無須煩惱未來。

對未知的事物感到惶恐。

有時候，慢一步就意謂著錯失良機。愈早開始讓錢替你工作，無論是儲蓄、投資股票或房地產，你就會愈快達成財富目標。

是什麼把你絆住

在累積財富的路上，是什麼絆住了你？請想想自己如何進行財務決策，在拖延的背後是不是具有某種模式？

你難以跳脫現在並思考未來？

你對於走出習以為常的舒適圈、踏入未知感到煩惱？

你是否厭惡風險？

若非現在，那是何時？

我們通常都可為拖延想出很好的理由—畢竟投資牽涉到風險。本書的建言將幫助各位做出明智的財務選擇，在風險與機會上取得平衡，以便能抓準時機。

如果拖延對你來說是起因於困惑、工作繁忙或害怕行動，花些時間向理財顧問討教會有所助益。

今天就出手

如果你拖延的財務計畫是像購買第一筆房產的重大決定，請將你所需要的參考資訊、必須執行的任務擬成清單。把目標拆解成較小、較容易執行的工作項目，有助於你踏出第一步。

愈早開始累積財富，你離目標就愈靠近。

設定清晰的目標和計畫

「每個令人刮目相看的成就，皆是以一個簡單的目標在生活中開展—目標接著變成一個具體的行動計畫。」

創造財富並非偶然發生，關鍵在於計畫。根據2018年資產管理業者美盛（Legg Mason）的調查，77％的投資人表示，他們在存錢和投資時心裡存有明確目標。倘若你不是會認真擬列待辦事項的人，是時候改變了。

在累積財富的路上，且戰且走並非上策。很有可能你會把大把精力花在不會使你更接近目標的瑣事和人身上。現在開始跟細節和計畫交朋友吧。

計畫就是一連串的決定。有意識地選擇、安排如何運用你的精力、時間和其他資源。這是個耗費心力的過程，要確保自己考量到所有的細節。出乎意料的好運向來有它的一席之地，但當你認真看待計畫時，往往會促進好運的發生。

行動方案

計畫是從詳細的目標開始

再次回想你的財務目標，它們聽起來或許有點空泛，像是「我想要一百萬美金的存款」、「我想要提早退休」或「我想要有很多房地產」。無妨，這些都只是你的起點。

利用SMART架構，把這些目標轉化為可執行的細節。對於每個目標都要自問，它是否：

夠明確（Specific）和清楚。

可衡量（Measurable），以便你知道自己是否達成目標。

可行（Attainable），若是原本不可行，你如何使它行得通。

切實（Realistic），符合你的現況和生活。

可以設定期限（Timeframe），清楚標明「達成」日期。

原本空泛的「擁有很多房地產」目標，或許就可變成下列的細節：

我的房地產目標：

管理百萬美元的房產投資組合……

在接下來的五年裡……

透過買進若干小型的出租物業……

在大學城……

申辦銀行抵押貸款融資……

用存款付訂金……

戴上專案管理的帽子

你可以為每個SMART目標制訂更周密的計畫，把目標拆解為每季或每月的次要目標。你可按週或按月規劃來製作甘特（Gantt）圖，以便掌握你需要去執行的任務。

財務成功有可能在計畫之外憑空降臨，你或許會中樂透，但即便是樂透得主也需要仰賴計畫來防止財富從指間溜走。

(本文摘自《有錢人都在做的100件事：小改變累積大財富。》/時報出版)

【作者簡介】

尼格爾．康貝朗 Nigel Cumberland

獲頒全球Top 100領導力教練殊榮，深受另一位知名領導力教練馬歇爾．葛史密斯（Marshall Goldsmith）所推崇。他是絲路合夥（The Silk Road Partnership）的共同創辦人，培訓過眾多全球最富盛名的機構，包括聯合國、世界銀行、渣打銀行、Google、戴爾電腦、LV、Dior、杜拜政府等。曾工作、旅居於杜拜、香港、布達佩斯、聖地牙哥、吉隆坡和上海等地，多樣化的生活經驗與見識，教會他成功人生所需。

他曾效力於高士有限公司（Coats plc），擔任跨國財務總監，以及一些享譽全球的人事顧問公司，包括藝珂（Adecco）在內。他具備歐洲指導和指導委員會（EMCC）的高階執行師（Master Practitioner）資格，並且是英國特許管理會計師協會會員。他在香港和中國兩地創立了一家屢獲殊榮的人事顧問公司，後來賣給了瀚納仕有限公司（Hays plc）。曾就讀英國劍橋大學。

著有《終極管理書》（The Ultimate Management Book）、《成功的人都這麼做》（100 Things Successful People Do）、《職場成功祕訣》（Secrets of Success at Work）、《一週內找到好人才》（Finding and Hiring Talent in a Week），以及《一週內帶領好團隊》（Leading Teams in a Week）。

尼格爾的愛妻伊芙琳（Evelyn）是位優秀的女性，把時間都投注在繪畫上。他有一對啟發他的兒女──兒子傑夫（Zeb）和繼女雅絲敏（Yasmine）。

【譯者簡介】

戴至中

政治大學新聞系畢，現為專職譯者，譯作包括《洞悉商場賽局》、《心耘》、《24/7 創新》、《逆轉恨意》。

《有錢人都在做的100件事：小改變累積大財富。》/時報出版

(中時新聞網)