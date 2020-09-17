南屯受惠選擇多元的產業聚落所帶來的豐富就業機會，近年來湧入大批就業人口，順勢帶動起當地房市熱絡，其中八期重劃區因發展成熟，生活機能完整，成了這批新移民落地生根的首選之地。不過八期目前可規劃建案的土地所剩無幾，因此每當推出新案，都格外引人矚目，吸引大批民眾前往賞屋。

（登陽豐之丘的坪數規劃與當地其他建案不同，創造搶購風潮。/圖由業者提供）

【重大建設帶來利多 八期房價上看4字頭】

捷運綠線將於年底通車，連帶帶動周邊房價，八期重劃區的捷運豐樂公園站，搭配貫穿整個大台中的74快速道路，讓當地交通更為便利，區域內的生活機能也相當完整，包含迪卡儂、Costco與秀泰生活圈，滿足民眾購物需求。優異的生活條件讓八期重劃區房價節節攀升，目前上看4字頭，未來仍看好有補漲空間，指標建商—登陽營建機構推出「登陽豐之丘」，以具有競爭力的坪數規劃，提供市場多元的選擇，隨之造成熱銷。

（無論是兩房、三房還是四房空間，都是換屋族喜愛的房型產品。/圖由業者提供）

【登陽豐之丘運用坪數規劃創造商品差異 創造熱銷】

位於文心南路與永春東路口的「登陽豐之丘」，占地1,100多坪，地上24層，地下4層，總共有233戶住家，規劃了兩房、三房以及四房等室內格局，坪數介於28~57坪之間，在一片小坪數「經濟宅」浪潮中，提供給換屋族更合適的房型選擇。目前開價39~45萬。

【注重孩童教育 建商在公設下足功夫】

現代家庭越來越注重孩童教育，購屋時也會考量周遭學區環境，「登陽豐之丘」附近即有永春國小，父母接送小朋友上下課十分方便，而在內部公設上，登陽營建機構也規劃多元化教室、瑜珈室、棋藝室、親子育樂館等設施，提供小朋友課後上才藝課程的場地。登陽營建機構貼心為客戶著想，連孩童教育都納入在個案規劃上，也因此取得驚人的銷售成績。

(中時新聞網)