一成不變的上班生活，讓你總是提不起勁感到厭世嗎？「工欲善其事，必先利其器」的道理，對於上班族來說也同樣適用，那麼到底應該如何為自己考量，最能適合自己工作的利器呢？羅技（Logitech）將與知名插畫家LAIMO馬來貘聯名推出鍵鼠禮盒，讓你體驗食用鍵鼠之外，還能跟馬來貘一起癱軟耍廢，為生活來點調劑與療癒的藥方，實在是令人相當心動啊。

知名電腦周邊廠商羅技與插畫家LAIMO馬來貘攜手，為上班族獻上的聯名組合，分別有羅技M350滑鼠+馬來貘的聯名滑鼠，黑色款主題為「上班秒逃跑」，白色款主題則是「癱軟廢在家」。另外還有把羅技K380鍵盤、M350滑鼠通通包在一起，再送上獨家馬來貘全區設計黑鼠墊，以及鍵盤膜的「厭世上班，快樂發懶」聯名禮盒，更完整的能把馬來貘周邊一次收集，放在辦公桌上全面療癒你心。

羅技 x LAIMO馬來貘聯名鍵鼠禮盒內外盒都有巧思（1）。（黃慧雯攝）

羅技 x LAIMO馬來貘聯名鍵鼠禮盒內外盒都有巧思（2）。（黃慧雯攝）

羅技 x LAIMO馬來貘聯名鍵鼠禮盒開箱。（黃慧雯攝）

「厭世上班，快樂發懶」聯名禮盒共有慵懶白以及厭世黑等兩種。慵懶白分別納入白色的K380鍵盤、白色M350滑鼠以及「癱軟廢在家」上蓋；厭世黑禮盒則有黑色K380鍵盤、黑色M350滑鼠，以及「上班秒逃跑」滑鼠上蓋。聯名禮盒整體設計處處隱藏巧思，包含外盒大喇喇印上的「不想上班」手寫字體，以及打開禮盒時才會出現的「想放假」字樣，在在體現了上班族的心聲，說到人們的心坎裡。

羅技 x LAIMO馬來貘聯名鍵鼠禮盒，內含羅技K380鍵盤、M350滑鼠、聯名滑鼠上蓋、獨家馬來貘全區設計黑鼠墊以及鍵盤膜。（黃慧雯攝）

羅技 x LAIMO馬來貘聯名鍵鼠禮盒，羅技K380鍵盤搭配鍵盤膜。（黃慧雯攝）

羅技 x LAIMO馬來貘聯名鍵鼠禮盒，羅技M350滑鼠搭配聯名上蓋，可輕鬆更換。（黃慧雯攝）

羅技K380鍵盤擁有時尚簡約輕薄設計，此外打字時靜音無聲，忙碌上班時也不用擔心吵到同事，晚上加班也可以在家裡小角落安心趕進度。可支援藍牙或USB接收器的雙重連接，並支援Easy Switch跨平台功能，讓你配對多個裝置時能輕鬆切換，運用K380為你快速輸入，提升效率。鍵盤上也設計了手機/平板支架凹槽，符合現代人隨身攜帶多個裝置裝置的新生活型態。可支援Windows、Android、iOS等多種作業系統，兩顆AAA(四號)電池便可續航力長達24個月。

羅技M350滑鼠則是擁有小巧的鵝卵石造型，重量僅80g，使用時手感舒適，靜音無聲。與K380鍵盤一樣，雙重連結可藍牙或USB接收器連接，且最多同時連線2台裝置。續航力表現也很不錯，一顆3號電池就可以工作18個月，超級省電。搭配本次馬來貘「癱軟廢在家」以及「上班秒逃跑」滑鼠上蓋，還能一秒更換，瞬間切換心情，釋放上班壓力。

羅技ｘ馬來貘「下班秒逃跑」、「癱軟廢在家」單支滑鼠包將於羅技Logi 網路旗艦店、PChome、MOMO、Yahoo、Shopee蝦皮、順發、良興及三井等限定通路販售，建議售價新台幣799元；「厭世上班，快樂發懶」聯名禮盒於MOMO獨家販售，售價NT1,990元，限量1000份。無論是羅技的愛用者，還是馬來貘的死忠粉絲，都千萬不可錯過實用又療癒的聯名組合啊！

(科技)