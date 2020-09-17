【回憶殺】魅力風靡60、70年代的台灣女星崔苔菁，打扮性感豔麗、氣質高貴嫵媚，以動感的舞蹈、嬌柔的聲音、穩健的台風稱霸舞台，是橫跨主持、歌唱、秀場、戲劇及廣告等多棲天后級藝人。她的作風前衛大膽，曾自創銀管裝載歌熱舞，是M字腿舞蹈動作始祖，震撼當時民風仍屬保守的全台灣。雖然崔苔菁的事業運如日中天，一生的感情卻走得曲折顛頗，曾和「中國眼鏡公司」三少東須偉群結婚，不料4個月就宣布分開。

崔苔菁19歲邂逅蔣經國和蔣方良的次子蔣孝武，兩人當時傳出曖昧情，轟動一時，礙於蔣孝武已婚，感情註定無疾而終；24歲時，崔苔菁愛上富二代須偉群，不顧家人反對執意結婚，並放棄大好的演藝事業，不過此段婚姻未正式登記，維持了4個月就草草結束，分開時她已有8個月身孕，25歲生下一子崔家豪，身兼父職獨立撫養，產後她也回歸演藝圈，重拾《翠笛銀箏》主持棒，並演唱電影《浪花》主題曲及插曲，由於當時民風保守，崔苔菁曾擔心自己單親媽媽的身份不易被外界接受，所幸她獨特的舞台魅力深受粉絲喜愛，再度走紅。

崔苔菁才華洋溢、性感得渾然天成，曾是無人能比的超級巨星。（圖／中時資料照）

風情萬種的崔苔菁，當時吸引許多有頭有臉的男士追求，曾和王羽、范可欽、黃霑、趙寧、黃任中、施明德、丁松筠傳出緋聞，46歲時，范可欽為了她與前妻夏湘蓮離婚，隨後公開兩人的戀情，並在美國共築愛巢，準備步入紅毯，不過卻因個性不合分手，從此成為最熟悉的陌生人。

「一代妖姬」崔苔菁挺8月孕肚斬短命婚 昔情纏多男終未果。(圖/中時新聞網製)

多年後，崔苔菁被問到情事，坦言從來沒把愛情看得非常重要，「當它來了，不拒絕，走了，也不悲傷，一切隨緣。」現年68歲的她，早已過了追求愛情的年紀，她選擇享受獨處，皈依佛門，過著清幽的退休生活，不眷戀五光十色的演藝圈。

崔苔菁3年前曾公開露面。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)