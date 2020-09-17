從6月25日至9月16日，台灣已爆出境外輸出20例。（製圖/中時新聞網）

台灣防疫成績斐然，16日公布新冠肺炎確診500例，放諸全球堪稱前段班優等生，不過，從6月底日本女學生返日確診，到又有6名菲律賓移工回到菲國才發現新冠肺炎陽性，不到3個月台灣輸出病例達20個案，讓外界霧裡看花，為何台灣久無本土病例，但一出境就在國外確診。

雖然指揮中心說，20個出境確診個案中有些並非在台感染，採檢逾千名接觸者，結果也全是陰性，令台灣持續輸出病例的原因至今不明。以下來看此20例確診的來龍去脈，以及指揮中心的官方說明。

第1例：日本女學生 6/23日本確診 (結案)

日籍20多歲女性，在台期間於南部就學。她於6月20日出境，6月23日日方通知我方採檢為陽性，被日本列為台灣感染的境外移入的個案。

指揮中心表示，個案在台期間的213位接觸者檢驗結果皆為陰性，此外，女學生7月18日在日本自費進行血清抗體檢驗，其結果也是陰性，因此宣布結案。

第2例：泰籍返國移工 7/25泰國確診

個案是在台灣北部工作的泰籍移工，7月21日自台灣搭機返回泰國，於7月25日確診。

指揮中心表示，8月3日泰方二採的結果是未確定，因此我方對泰方檢驗為陽性的結果存疑，加上其同行返泰的女友為陰性，在台接觸253人也是陰性，因此宣布結案。

第3例：赴港台女 8/5香港確診(結案，不算台灣病例)

個案入境香港時採檢呈現陰性，先接受居家隔離，又改至飯店隔離。個案於此期間擅自離開隔離飯店，在機場被截獲，8月2日再度採檢後才確診陽性，港方將其列為本土案例。

指揮中心表示，赴港台女已檢驗周邊37名接觸者，不論核酸檢驗（PCR）或抗體均為陰性，研判未對台灣造成影響，8月19日宣布結案。

第4例：比利時工程師 8/1台灣確診 (結案)

20多歲比利時工程師今年5月3日入境，7月29日因打算出境返國，到醫院自費採檢。經二次採檢確診。個案在台期間活動範圍為彰化、台北，匡列接觸者470人，經檢查皆為陰性。

指揮中心表示，個案今年3月曾出現嗅覺異常，當時未做採檢，但經肺部氧氣交換功能檢查發現，個案的肺部功能確有下降，研判肺部已有3個月以上的變化，經專家會議討論後評估，在境外感染的可能性較高。

第5例：日本工程師 8/5日本確診 (結案)

日本籍30多歲男性，今年6月15日來台，入境台灣後於6月15日至29日進行居家檢疫，6月30日起於北部某公司工作，8月1日返回日本，於機場入境時接受採檢，驗出陽性反應。

指揮中心表示，我方展開疫調，並掌握接觸者 80人，其中36人列居家隔離。因接觸者不論核酸檢驗（PCR）或抗體均為陰性，研判未對台灣造成影響，8月19日宣布結案。

第6例：馬來西亞籍男性 8/14馬來西亞確診

台來工作的馬來西亞籍男性，其妻為台灣人，停留台灣期間多待北部家中。個案8月2日從台灣經香港飛回馬來西亞，初步篩檢時呈現陰性，13天後再次採檢才變成陽性。

指揮中心表示，已匡列5位親密接觸者，其中太太檢驗陰性，其他4人等待採檢結果。由於太太檢測為陰性，研判在台感染機率較小。

第7例：越南移工 8/18越南確診 (結案，不算台灣病例)

越南籍40多歲男性移工， 8月7日自台灣搭機至越南，於機場採檢結果為陰性。8月15日起出現喉嚨痛等症狀，17日再採檢並驗出陽性。

當地檢疫場所為3人一間且共餐，與個案同住之另2人分別為自美國及日本返國之越籍人士，2人皆於8月12日出現不適症狀，並後續確診。

指揮中心表示，越南來信說明該確診民眾應是被兩位從日本返越南的民眾感染，且9名接觸者檢測皆為陰性，因此宣布結案。

第8例：寮國學生 8/13竂國確診

寮國籍30多歲男性，今年2月15日來台，於北部就學，8月10日在台灣自費採檢，結果為陰性，8月11日出境至韓國等待轉機，8月12日入境寮國並進行採檢，8月13日檢驗結果為陽性。

指揮中心表示，個案在台期間及返國迄今無不適症狀，經初步調查，個案多在學校及周邊活動，校外活動則以北部地區為主。

目前已掌握接觸者共8人，包括校內接觸者及宿舍接觸者等，其中3人列為居家隔離對象(核酸檢驗結果均為陰性，血清抗體檢驗1人陰性、2人檢驗中)、5人列為自主健康管理對象；將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能接觸者。

第9例：台灣男性 8/17上海確診

8月14日自台灣出發，抵達上海浦東國際機場，集中隔離期間出現症症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

指揮中心25日表示，15日至19日期間，他每天都有進行採檢，但只有在17日的結果為陽性，其他4日都是陰性。根據大陸回報，他已解隔離出院。至於在匡列台灣的接觸者8人，核酸檢測與血清抗體皆呈現陰性。

第10例：台灣女性 8/24上海確診

居住南部的70多歲女，8月15日從台灣出發到上海，當天抵達上海浦東國際機場，當天入境浦東機場就採檢，結果是陰性，陸方安排個案到防疫旅館檢疫。但她21日出現喉嚨痛，22日再採檢，後來就陽性，23日轉為隔離治療。

指揮中心表示，70餘歲女性，平常在南部獨居，已匡列33名接觸者，採檢其中14人，包含友人及送機接觸者，核酸及血清抗體檢驗結果均為陰性，列為自主健康管理對象。

第11例：台灣男性 8/24上海確診(結案，不算台灣病例)

另一名本月18日出現得自台灣出境上海確診者，該個案在上海期間（15日至19日）天天都採檢，竟只有在17日是陽性，其他天數都是陰性。

指揮中心表示，其廿一日就解除隔離，但是否為偽陽性，陸方沒有進一步說明。

第12例：菲律賓女性 8/25菲律賓確診

菲律賓籍30多歲女性，今年2月27日來台工作，8月19日自台灣出境返回菲律賓，於機場入境時接受採檢，8月21日檢驗結果為陽性，為無症狀確診。

指揮中心表示，個案在台期間及返菲迄今均無症狀，衛生單位已初步掌握接觸者共21人，包括工作地接觸者、租屋處室友等，其中20人列為居家隔離者對象、1人列為自主健康管理對象。21名接觸者已採檢核酸檢測及血清樣本，2人核酸檢驗陰性、其餘檢驗中；將持續疫調匡列可能的接觸者。

第13例：越南女性 8/26越南確診

個案為越南籍30多歲女性移工，於北部地區工作，今年8月7日自台出境返回越南，分別於8月7日入境越南時及8月14日檢疫期間採檢，均為陰性，8月26日進行第3次採檢呈現陽性；個案返國迄今均無症狀。

指揮中心表示，由於個案自台出境至第3次採檢陽性間隔19天，且前2次採檢皆為陰性，初步研判個案於台灣感染的機會較低。衛生單位已掌握個案在台期間之接觸者共4人，核酸檢驗及血清抗體皆為陰性。

第14例：台灣男性 8/31日本確診

個案為本國籍50多歲男性，今年3月19日自日本返回台灣，8月31日與友人一同出境至日本，於入境日本時進行採檢，其中個案檢驗結果為陽性，其同行友人檢驗結果為陰性。

指揮中心表示，衛生單位已初步掌握個案在台接觸者1人，目前檢驗中；將持續調查個案在台期間是否有其他活動軌跡，以匡列可能之接觸者。

第15到20例 菲律賓5女性與1男性 9/9菲律賓確診

我國接獲透過IHR以及個別通報，該6名個案皆為菲律賓籍移工，5名女性及1名男性，年齡介於20多歲至40多歲，分別在台從事家庭看護、家庭幫傭、工廠作業員、船員等工作，離境日期介於8月28日至9月11日，皆於入境菲律賓時採檢陽性。

指揮中心指出，經疫調顯示，僅1名個案於入境菲國當日出現發燒症狀，其餘皆無症狀；6名個案在台接觸者暫匡列113人，包含雇主、同事、友人等，應採檢79人，其中23人核酸檢驗及血清抗體皆為陰性，9人檢驗中，其餘待檢驗；截至目前，在台接觸者均無疑似症狀。

(中時新聞網)