邁入5G時代，影像成為了更容易被分享的主流媒體內容，人們對於在網路上觀賞影片的要求也會更為提升。如何輕鬆創作更高品質的影像作品，肯定是時下Facebook、Instagram創作者，或是TikTok用戶、YouTuber正在苦思的問題。華碩日前隨著ZenFone 7系列發表，同步推出了全新ZenGimble三軸穩定器，到底好不好用，一起來聊聊。

ZenGimble三軸穩定器，是華碩初試啼聲之作。採用了時下更為流行的折疊設計，更容易攜帶。盒裝就附有一個專屬包裝盒，也可透過收納袋來攜帶。只要四步驟可以組裝完成，按照說明，先是將（1）手機支架向上展開；（2）將穩定器主體由下往上展開；（3）旋轉橫滾軸位置的機身；（4）將手機支架延伸臂給展開，就算完成。前三個步驟都需要確定展開時聽到卡榫卡住的聲音，以確保正確的展開。另外由於手機支架的位置偏右，可能在安裝上手機時讓三軸穩定器不夠平衡，盒內附有一個砝碼可以協助平衡。在完全展開ZenGimble並且安裝上手機之後，再行開機。

華碩ZenGimble包裝盒與內含配件。（黃慧雯攝）

華碩ZenGimble，摺疊後體積真的縮小不少，攜帶更為便利。（黃慧雯攝）

華碩ZenGimble展開的方式。（黃慧雯攝）

ZenGimble包裝除了包含USB-C傳輸線、腳架、配重砝碼、收納包、收納袋之外，還提供一個腕帶以及快速使用指南。並且附上一個不公開的YouTube播放清單，內含華碩所製作的ZenGimble教學影片，影片超過十支，內容滿豐富的，且或許未來還會持續更新，跟使用者分享獨門使用技巧。

華碩ZenGimble的手機支架是採用夾式設計，260公克的手機都可使用。（黃慧雯攝）

華碩ZenGimble手機支架附近有延伸臂，可讓三軸穩定器更為平衡。若無法取得平衡，建議要使用配重砝碼來輔助。（黃慧雯攝）

華碩ZenGimble操控位置。（黃慧雯攝）

華碩ZenGimble充電孔與底部腳架孔。（黃慧雯攝）

機身的按鈕並不多，包含開關機鍵（兼具拍照快門、錄影按鈕的功能），還有M模式按鈕。最頂端有一個全向搖桿，可以360度控制ZenGimble三軸穩定器的轉向，開關機按鍵則有變焦按鈕，移動大拇指來切換使用，持握時還可保持穩定，不容易失手。靠近底部位置則有USB-C充電孔，底部則有標準腳架孔。機身設計算是相當簡潔。以5V/2A充電器為ZemGimble充電約需2.5小時可充滿，續航力則是10小時（電池電量2900mAh）。

華碩ZenGimble架上手機的樣式。（黃慧雯攝）

搖桿除了可以改變穩定器橫向、直向的轉換角度，也可「按住」進入快速跟隨模式；連按兩下快速回正；連按三下進入廣角模式（連按兩下可以退出廣角模式）。M模式按鈕上方則有三顆指示燈，按一下定在全跟隨模式（指示燈左邊兩顆亮起）；連按兩下定在全鎖定模式（指示燈三顆都亮起，按一下可離開）；連按三下則可進入自拍模式；以手電筒持握角度連按四下可以進入無限旋轉模式（指示燈亮起中間那一顆），拍攝類似電影《全面啟動》的旋轉畫面。按住M模式鈕3秒（指示燈右一亮起）則可進入第一人稱視角（POV）拍攝模式，來調整使用三軸穩定器拍攝的模式。

使用前需要在手機中下載ZenGimble App，方能完整使用ZenGimble功能。除上述模式外，ZenGimble App還內建多種功能讓你可以更自在的拍攝。包含可以接上藍牙耳機進行收音，或是使用移動攝影（選定兩個拍攝焦點，設定影片長度，讓三軸穩定器自動拍攝）、移動變焦等功能，並可快速啟用臉部追蹤、物體追蹤功能，讓拍攝主角永遠逃不出你的觀景窗；並且類似ZenFone 6/7的翻轉鏡頭，也可讓ZenGimble三軸穩定器為你拍攝全景照片並自動合成。功能上還不少。

只是ZenGimble沒有採用可更換電池的設計，並僅支援防潑水等級，若是野外天氣比較不好時，持握它進行拍攝會略有疑慮。整體來說ZenGimble採用金屬材質的質感不錯，但是持握時還是覺得可以再加強握把處的人體工學設計，提升摩擦力並降低手部壓力。另外，ZemGimble雖然可以一邊充電一邊使用，電池續航力表現也很長，但是無法同時為拍攝的手機充電，略感可惜。錄影時，ZenGimble支援了Tally指示燈，對於拍攝主角來說更為貼心，對於經常需要拍攝影像的創作者來說，是很貼心的小功能。

(科技)