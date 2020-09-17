川普前律師柯恩的愛女莎曼珊（Samantha Cohen）近期在專訪中不只大爆料伊凡卡私下假惺惺、無視她，更自稱和川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）曾是閨密，娓娓道出她可悲的成長過程，稱川普根本不在乎蒂芬妮，「一輩子待她如屎」，蒂芬妮先前為川普站台演說，只是希望和川普拉近距離。

川普小女兒蒂芬妮8月出席共和黨全代會為老爸站台。

柯恩24歲愛女莎曼珊日前接受美國時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）專訪時，自爆曾經和現年26歲的蒂芬妮是閨中密友。她說川普從來就不想要和蒂芬妮打交道，不過她爸爸柯恩幫了蒂芬妮很多忙，所以她也自然和蒂芬妮成為了好朋友，「我們超級要好，每次她來紐約，我們都會一起出去。」

莎曼珊說，當她還在念高中時，她會去賓州找蒂芬妮，住在她那裡，後來她也念了賓州大學，和蒂芬妮成為學姊妹，蒂芬妮還是她大學時期裡最要好的朋友之一。

莎曼珊說，蒂芬妮從來沒有明確對她說過，但是她認為一輩子感覺自己「不被人想要」，一定不容易。

8月下旬，蒂芬妮出席共和黨全國代表大會（RNC）為川普站台發表演說，她說，「當我看著她在全代會上講話，我知道她完全不相信那些鬼話，她有同性戀朋友，她是常春藤聯盟畢業的女性，她不可能認為那些是好主意，尤其她的父親一輩子待她如屎。」

據美媒「財經內幕」（Business Insider）報導，蒂芬妮8月26日在全代會的演說中，以自己作為剛在疫情中取得學位的職場新鮮人出發，和全美其他大學畢業生連結，她說自己的父親成功打造過一次繁榮的經濟，要年輕選民相信她，川普還能再成功一次。

「財經內幕」評論，有別於以往候選人家人在演說中多著重在家庭關係或個人溫馨故事，蒂芬妮此次演說內容多仰賴一般競選活動的「陳腔濫調」。蒂芬妮對選民喊話，「即便面對仇視，我的父親也不會逃避挑戰，因為他會犧牲任何事為美國而戰，他為我們的國家懷抱著偉大的夢想。」

莎曼珊說，蒂芬妮以前從來沒有因為是川普的孩子而拿過好處，「但是這是她所希望的？成為全美最惹人厭家庭中的一員？」

(中時新聞網)