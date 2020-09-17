Bam Adebayo在延長賽終了前的「驚天一鍋」，封鎖住綠衫軍Jayson Tatum追平比數的扣籃，邁阿密熱火得以氣走波士頓塞爾提克，搶下東區冠軍戰首勝。兩軍相隔一天再戰，塞爾提克能在第二戰扳回一城嗎？

Jayson Tatum雖在首戰攻下兩隊之冠的30分，但他先是在正規賽最後一擊失手，未能讓綠衫軍順利拔得頭籌，又在延長賽亟需追平比數拉長戰線的扣籃被對手札實封掉！扮演決定勝負關鍵角色，22歲的Tatum顯然還太年輕了點。

相對於Jayson Tatum的稚嫩，熱火的Jimmy Butler就老辣多啦！正規賽結束前22秒，他以三分球幫助球隊超前比數（綠衫隨後罰進一分追平），又在延長賽終了前12秒藉三分打取得領先穩住了戰局。這個31歲老咖的clutch play，在決勝時刻兩度證明自己在NBA征戰多年不是白混的。

全場比賽多半佔上風的綠衫軍未能在首戰開出紅盤，總教練Brad Stevens用兵保守、迷信明星實在難辭其咎。正規賽最後一擊，為何非得由Tatum執行？三分球13投6中貢獻26分的Marcus Smart，三分球4投3中攻得17分的Jaylen Brown不能執行最後一擊？而6呎10吋的

Enes Kanter全場枯坐板凳沒球可打原因何在？

在季後賽表現明顯不若以往的老將Kemba Walker，固然有豐富經驗可以帶領Tatum、Brown等新秀成長，但他的高度受限，往往淪為對手打點的對象，此一漏洞，若不能及時獲得改善，綠衫軍接下來的比賽都會打得很吃力。

熱火總教練Erik Spoelstra不愧是領軍拿過總冠軍的老手，雖然多半時間落居下風，他對球員卻深具信心，尤其在防守布局上，諸將對Tatum、Walker的包夾、壓迫始終不曾懈怠，令綠衫軍非但未能拉開差距，最終還拱手讓出了勝利。

東區冠軍戰第二戰將於台北時間18日早上7點登場，台灣運彩公司仍然開設單場和場中投注。由於兩隊陣中都沒有高大且具攻防威脅性的中鋒，這一系列對抗的勝負仍將取決於鋒衛球員臨場表現的優劣。

首戰表現一般的Kemba Walker，必須找回他昔日在夏洛特領軍作戰時的能耐。教頭Brad Stevens則需要大膽的放開手來調度，讓綠衫軍的年輕活力得到充份的發揮，如果仍舊抱殘守缺、陷入明星戰將的迷思，綠衫軍前途堪慮！

(中時新聞網)