外媒報導，索尼（Sony）新一代遊戲主機PS5因台積電良率問題而減產。對此，美系外資護航表示，台積電已生產超過10億顆7奈米晶片，良率、製程應沒有大問題，最大挑戰是，7奈米今年產能爆滿，很難擠出額外產能給PS 5，預期下半年PS 5都將面臨缺貨冏境。

美國財經媒體15日引述消息人士指出，索尼PS5本年度（至2021年3月底）產量下修400萬台，來到1100萬台，原因在於PS5 主機最關鍵的SoC（系統單晶片）生產良率不佳、供貨不穩，因此重新調整生產計畫。

對於外傳PS5減產，日本索尼昨（16）日出面澄清，此消息非事實，PS5仍按原訂計畫生產；而台積電也表示，不評論市場傳聞。

經濟日報報導，摩根大通分析指出，台積電生產7奈米晶片超過10億顆，良率、製程不會有大問題，通常台積電碰到良率不如預期，會增加產能來消弭影響，目前台積電遭遇最大挑戰是，7奈米產能年底前都爆棚，很難擠出更多產能空間給PS 5，因此3、4季PS 5都會面臨短缺的情形。

PS5遊戲主機搭載8核心AMD量身打造的 Zen 2 全新架構半客製化晶片，GPU採用AMD RDNA 2 架構的半客製化繪圖處理器，都以台積電7奈米製程生產。

(中時新聞網)