衛福部長陳時中登上小巨蛋開唱引發爭議，就連同黨的民進黨台北市議員王世堅也看不下去，痛批「裝可愛」、「撈過界」，引發今年才跳槽至民進黨的桃園市議員王浩宇嗆聲「那你還待在民進黨幹嘛」，對此王世堅也在鏡頭前反酸「我只跟有格的人來評論」。

王世堅批評陳時中引來王浩宇不滿，嗆「民進黨這麼差，你還留著幹嘛」，引發雙方唇槍舌戰，王世堅辦公室主任沈志霖率先開炮，表示民進黨不是保皇黨，酸王浩宇熱衷歌功頌德來經營個人事業，王世堅16日受訪時更是火力全開，表示黨有黨格，人有人格，他只跟有格的人來評論，沒格之人自己都懶得理會。

不少網友大讚：「支持王世堅！在民進黨內算是有自我的」、「王世堅還比較像個人」、「怎麼看都是王浩宇在蹭王世堅熱度」、「佛地魔跟堅哥差了好幾個檔次」、「光比說到做到，王浩宇就輸到脫褲」、「某人以前不是還罵民進黨真多敗類，自己入黨就沒聲音了」、「一刀斃命」、「佛地魔舔起來」、「這不就證明王世堅對錯分明，不會盲目支持」、「菜鳥急著拉下大學長上位」、「潔西卡好了啦」、「兩顆子彈後續呢」，但也有人打趣說「世堅哥間接認證柯文哲有格XD」。

陳時中「登蛋」引發民進黨內鬨，王世堅表示，現在民眾對美豬有疑慮，陳時中就應該說清楚，做好份內工作，而不是去裝可愛，執政者應以謙虛態度去觀察民意，就算反對者只有10%，也應該說清楚。

(中時新聞網)