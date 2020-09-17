Junior曝光他與小鬼的對話。（摘自臉書）

小鬼遺留在Junior家的耳環。（摘自臉書）

黃鴻升（小鬼）16日猝逝北投住家，享年36歲，震驚各界，也讓演藝圈好友們個個痛喊「難以接受」。他與「Junior」韓宜邦、「綠茶」林埈永2003年時曾組男子團體「丸子」，但很快各自解散單飛，不過多年來仍是聯絡緊密的麻吉，兩人昨都對小鬼驟逝傷痛到幾乎無法言語，與小鬼兄弟香稱的Junior經過一日沈澱，16日晚間在臉書悲痛發文，文中也透露了小鬼今年七月住他家時，「留了個浪漫的線索」。

Junior說，「我19歲的時候認識了17歲的你，我們形影不離。2003年，那年你生日，你說想穿個耳洞當做送自己的生日禮物。我說那我也穿個耳洞，當我送你的生日禮物。一輩子的禮物，一輩子的兄弟。」

「上次你住我家，留了個浪漫的線索。好的，我先幫你收好，時候到了，我再拿去給你。二哥很久沒戴耳環了，不知道耳洞還穿不穿得過去。你借二哥戴戴，不介意吧？愛你。」他發的照片截圖，是今年7月26日小鬼傳訊息給他，寫著「二哥，我的耳環好像放在你的客房，你有空幫我看一下，有的話幫我先收好」，Junior則回他「好，找到了，我先收著」。其實綠茶就是在7月26日同一天在臉書Po了「丸子」三人聚會照，推測應該是聚會結束後，小鬼在Junior家休息，不小心留下了他英文名字Alien的「A」字母耳環。

Junior上月也在臉書Po了與小鬼、邵翔及前經紀人聚餐照，寫著「鮮少有人知道我們的交情，鮮少有人知道我們已經認識了半輩子。從那個身無分文的我們到現在，仍舊是媽咪媽咪的喊著以前帶著我們的她。而滾石五小子這個名字，一直在我們心裡，不曾遺忘過。團長(玉榮)，二哥(我)，三哥(邵翔)，鬼子，還有那個什麼叫綠茶的…好期待我們再合體…」。遺憾的是，這「滾石五小子」合體願望再也無法實現了。

(中時 )