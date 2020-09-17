藝人「小鬼」黃鴻升的驟逝 ，引起娛樂圈的震驚與不捨，連美國有線電視新聞網《CNN》也做出報導，還提及他在新加坡、日本也有相當的知名度。

CNN是引述中央社的報導，提到曾是《娛樂百分百 》的主持人「小鬼」黃鴻升，在台北時間上午11點左右，在他父親的公寓中被發現，已無生命反應。並稍微描述了死在浴室的情況，看起來正準備沐浴，過世時浴缸仍然流水。

死亡原因尚不清楚，定於周五檢驗。

CNN再簡單介紹黃鴻升的演藝生涯， 包含主持兒童節目《下課花路米》，加入台日男孩的3人樂團HC3(成員為黃鴻升、陳柏霖、遠藤章造)，樂隊解散後，於2003年加入了另一個男孩樂隊「丸子」，並提到他有5張專輯和多張單曲。

與他合作過的新加坡女藝人莊米雪（Michelle Chong）也在網路上表示哀悼，分享了兩人的照片，留言：「難以置信，你將會是我生命中的永遠的第一男主角，願安息！」。

兩人曾在喜劇電影《一泡而紅》合作演出。

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(中時新聞網)