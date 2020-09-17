不少兒女都有體驗過，帶小動物回家後遭父母痛斥的經歷，甚至揚言不把動物丟掉就別想回家，為此掀起家庭革命。一名女網友也分享，表示自己把貓帶回家時，就被爸爸痛罵「帶貓回來就要從樓上丟下去」，如今回家看到這一幕，簡直讓她笑翻。

女網友在臉書《貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club》分享照片，只見自己的爸爸整個人趴在地上，對著貓咪說話，而貓咪也坦胸露肚對著爸爸，感情相當要好。她忍不住拍下照片，表示：「我爸曾經說過如果帶貓回來就要從樓上丟下去，結果呢 ? ? ?此刻我爸正在跟貓咪講話」，讓她既傻眼又開心。

當初放話會把貓扔下樓的爸爸，如今趴著對貓說話，讓女兒懷疑到底誰才是親生的 (圖／貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club)

網友看到也笑翻：「養狗也被我爸罵過，結果他現在天天揹著狗到處晃」、「我爸也講過類似的話，現在家裡有三隻了XD」、「當初養的時候被罵翻，現在也被罵翻，說怎麼都不帶貓回去看他們」、「我爸現在變鏟屎官了」、「爸爸沒說錯啊，只是被丟掉的是妳」、「養貓前我媽不准我抱貓，說貓身上都是細菌，現在我媽還是不准我抱貓，說我身上都是細菌...」、「老人家都馬一下就被收編XDD」、「認清事實，妳自己離家吧」、「家裡沒妳位置了」。

(中時新聞網)