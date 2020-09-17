新光三越周年慶首波由台北南西店領軍，10月1日起連同桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店共6店一同展開，化妝品單筆滿2000送200，全館單筆滿3000送300較去年累滿5000送500門檻低，對準全民客層趁優惠報復性消費，販促部協理孫紹堃預估今年全台業績要達200億元，較去年增1％。

新光三越販促部協理孫紹堃（左起），北區營業處處長暨台北南西店店長李淑娟、台北南西店副店長陳碧娟參與周年慶啟動儀式。（石智中攝）

北區營業處處長暨台北南西店店長李淑娟表示，振興三倍券上路加上超級卡利HIGH和動，新光三越全台7、8月整體業績兩位數成長，首波周慶遇到中秋節4天連假、國慶日3天連假，去年10至12月約370萬人次出國，今年因疫情出國人口幾乎全留台灣，加上股市、房市利多，第4季相對看好。

新光三越美妝必搶「9大獨家首賣商品」，Cle de Peau Beaute夢幻星湖脣膏組（首賣限量），3400元。（新光三越提供）

過往周慶，美妝、家用/家電、精/名品業績排前3名，新光三越掌握流行趨勢，素有「庶民經濟流行指標」、「周年慶業績風向球」之稱的台北南西店過往首4日每天皆可吸引10萬人潮，打出80萬組美妝特惠組，李淑娟表示，今年美妝是10年來價格最優惠、過往不打折的明星商品殺到36折，蘭蔻「小黑瓶」、植村秀粉底等買1送1組是歷年最多，「比免稅店還優惠」。家電有2送2、買機送機，頂級新機價格帶比過往便宜3成，貴賓卡友首7日購買還可享滿萬送千。

新光三越美妝必搶「9大獨家首賣商品」，Sisley全能乳液2020限定瓶，價值7200元、特價6480元，首賣限量9折。（新光三越提供）

這次，首波5大美妝首賣商品包括Cle de Peau Beaute幻夢星湖脣膏組、SHISEIDO國際櫃Holiday限量彩妝、BOBBI BROWN維他命妝前眼霜組、sisley 全能乳液2020限量瓶等；4大獨家美妝商品有Estee Lauder全方位修護能量組、M.A.C Holiday超激光色彩組、Giorgio Armani Si Passione女性淡香精星燦紅限定版等。

新光三越獨家，Homedics專業級無線筋膜按摩槍（HHP-800-TW），原價9880元、特價6990元。（新光三越提供）

10大必買新品，包括年度最夯3C [i]Store Apple Watch S6、dyson 9月全新的Digital Slim Extra無線吸塵器、市場稀缺鞋Converse 70S奶茶色帆布鞋、NIKE RYZ 365鋸齒鞋、BAOBAO 絨面墨褶雙肩包/金耀結構手提包、亞洲限定限量ALLSAINTS Bailey簡約騎士皮夾克等。

新光三越「10大新品」dyson Digital Slim Extra無線吸塵器，原價2萬5400元、特價2萬2900元，獨家送價值4500元收納架。（新光三越提供）

為了緊抓家庭客，還與老少都愛的「寶可夢」合作超過40款獨家好禮，貴賓卡友累滿2000元以上可限日限量兌換，門檻正好搭上今年新增的「買兒童商品單筆滿2000送200會員點數」購物回饋。24小時不打烊的線上DM可透過「點我購買」或每天更新的「精選商品」選購，可到店取貨或宅配到府，線上、線下同享滿千送百。

新光三越與寶可夢合作超過40款獨家好禮，昨周年慶記者會皮卡丘可愛現身。（石智中攝）

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