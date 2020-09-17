陶晶瑩（陶子）16日為台灣優質生命協會舉行的「2020 愛不止息慈善晚會」獻出美聲，她與老公李李仁一向熱心公益，「看到協會影片，真的不敢多看，最大的寂寞是需要有人陪伴，大家行有餘力真的得多多幫忙，覺得應該都要盡一分棉薄之力。」她笑稱演唱前確實有些緊張，「怕我唱得太好」，這次特別選擇2首傳達愛的英文老歌，希望把愛傳出去。

談到黃鴻升（小鬼），陶子眼眶含淚，「一開始大家都懷疑是否為惡作劇，很難過，李仁也跟修杰楷、衛斯理、小鬼有時會男生自己去吃飯，小鬼很尊重前輩，也送他的衣服、浴袍、外套給我，到現在，我的吊衣桿還有。」她惋惜，「我們還去他的畫展，我跟他聊了畫畫的事情，不管是發想來源還是素材等等，他很有藝術天分，真的是很可愛的一個男孩」。李李仁為小鬼的驟逝感到無法置信，她傳了「珍惜身邊人」的訊息安慰他，「世事無常，這是大家最當下的感受，還是要在意身體健康」。

小鬼驟逝，外界震驚。（摘自臉書）

而陶子與李李仁剛慶祝完結婚15周年紀念日，原本開出願望清單購買露營車的她表示：「本來有在想，但女兒170公分，還比我們高，看到空間打消念頭，想說有空坐火車出去玩就好。」

(中時 )