外交部證實，美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach)將於今天下午率團訪問台灣。這是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員。外交部對柯拉克次卿來訪表達誠摯歡迎。

外交部表示，在台期間柯拉克次卿將與蔡總統及我國政府高層互動，並與同團的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜，向李前總統對台灣民主的貢獻致敬。

外交部指出，我們也樂見在國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）於8月31日宣布將與我方進行經濟對話後，美國務院立即派遣柯拉克次卿來台，與我方討論如何就各項優先領域強化台美經濟合作。

外交部強調，在本年8月美國政府派遣衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台後，再次派遣高層政府官員來訪，彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。我方深信，柯拉克次卿訪問團將透過實地瞭解我國最新政經發展，進一步深化台美之間緊密的經濟連結，以及基於共享價值的全面合作夥伴關係。

美國務次柯拉克將於17至19日率團訪台，主持台美經濟暨商業對話。（美聯社）

(中時 )