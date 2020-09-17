據大陸據央視財經16日報導，近日雲南省發布2020年雲南主要旅遊線路和旅遊產品參考成本及構成消費提示。住宿方面以三星級酒店旺季為例，每人每天80元（人民幣，下同）；飲食方面，16人以上旅遊團隊的餐費為每人每餐25元。

而出行方面，旅遊大巴用車費參考成本為旺季每人每天65元。包含導遊服務費、管理費和稅費的綜合服務費參考成本，為每人每天30元。

雲南省旅遊業協會相關人士表示，發佈該消費提示目的在於引導遊客正確選擇雲南旅遊路線產品，減少因參加「不合理低價遊」產生的各類糾紛，進一步規範旅遊市場秩序。

據了解，今年10月1日起，由大陸文化和旅遊部最新公佈《線上旅遊經營服務管理暫行規定》將正式施行，將填補了線上旅遊領域立法的空白，將不合理低價遊、評價權保障、旅遊者資訊使用等熱點納入監管，規範線上旅遊市場秩序。

其中也提到，線上旅遊經營者應協助文化和旅遊主管部門對不合理低價遊進行管理，不得為其提供交易機會。

(旺報 )