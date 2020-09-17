外匯經紀商OANDA（安達）近日宣佈，將於2020年10月30日關閉所有大陸客戶的交易帳戶。據《經濟參考報》16日在安達中文社區諮詢開戶事宜，安達客服表示，大陸居民已無法開設帳戶，經過內部業務審核，不再為所有大陸居民提供交易帳戶，這是一個商業決定。而所有現有帳戶也將被關閉，但客戶仍然可以提取資金。

一名多年從業經驗的大陸外匯交易員表示，安達在國內評價不錯，但推廣不多，靠口碑積累用戶，同時在大陸的市占率也不高，約略10名開外。雖然口碑好，但用戶群體相對小眾。

至於關閉大陸交易帳戶是否會給現有客戶帶來損失？上述交易員表示，關閉業務前，安達給客戶發送了郵件通知，讓月底前所有持倉平掉，然後出金，終止合作，是良性退出。而安達提前半個月通知要平倉，會造成一定損失，但這個損失不大。客戶也可提前在別的平台開戶，把單子重新開即可。

安達是一家互聯網外匯交易平台，成立於1996年，是第一家通過互聯網提供綜合貨幣兌換資訊的公司，同時為零售和機構客戶服務。而美國本土的零售外匯經紀商一共4家，其中就包含安達，以及嘉盛，盈透、TD Ameritrade。

(旺報 )