美國國務次卿克拉奇確認將訪台，參加前總統李登輝告別禮拜，創下41年來訪台層級最高的現任美國國務院官員。國務院表示將透過持續維繫與台灣強健關係，緬懷李登輝政治遺產。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天發聲明表示，主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇（Keith Krach）將訪問台灣，出席19日前總統李登輝告別禮拜。

歐塔加斯說：「美國將透過共享政治與經濟價值，維繫與台灣的強健關係及其蓬勃民主，以緬懷李總統政治遺產。」

總統蔡英文上月底宣布放寬美豬美牛進口，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等多位美國高層官員與國會議員均表示歡迎。國務院隨後在31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由克拉奇主持。

據了解，克拉奇將於台北時間17日下午抵達台灣。除了出席李登輝告別式禮拜，18日也將主持美台雙邊經濟對話，並預計拜會總統蔡英文。

美國國務院共有6位次卿，分別掌管不同事務，位階僅在國務卿與副國務卿之下。克拉奇此次訪台，將成為1979年美台斷交以來國務院來訪現任官員最高層級，也是繼美國衛生部長艾薩（Alex Azar）8月初訪台後，今年第2位造訪台灣的美國高階官員。

由於主責較敏感的外交事務，美國國務院過去訪台官員最高層級僅止於助理國務卿。最近一位是2018年6月代表美國政府出席美國在台協會內湖新館落成典禮、主管教育與文化事務的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）。

克拉奇去年6月正式接任經濟成長、能源和環境次卿一職，結束長達近2年半的職位懸缺。在這之前，擁有哈佛商學院企管碩士學位的克拉奇是名成功的企業家。

克拉奇26歲成為美國通用汽車（General Motors）史上最年輕副總裁，轉往矽谷發展後，1996年創立世上規模最大的B2B電商平台Ariba，每年產生超過1.7兆美元（約新台幣50兆元）交易額，商界經歷豐富。

(中央社)