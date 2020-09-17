南韓天安市日前出現一起繼母虐待孩童再塞入行李箱慘忍案件。這名9歲男童只因在開學期時，不小心將遊戲機玩壞了，立即被他的41歲繼母毒打一番後，再分別兩次被塞入不同大小的行李箱中，蹂躪長達數十分鐘，由於這位繼母的體位如同卡通小叮噹裡的胖虎，還以自己身體整個人踩踏在行李箱上，甚至還叫來自己親生的數名小孩共同來虐待男童，讓9歲男童直接當場死在行李箱中，然而犯下慘忍虐殺案的繼母，後來竟只得到22年的牢刑，讓多數人憤怒的無法接受。

這起虐殺孩童案件發生在南韓的天安市裡，9歲男童因開學期間不慎將遊戲機玩壞，男童的41歲繼母，竟直接將男童2次塞入不同大小的行李箱中，再邀請自己的親身兒女共同來霸凌男童。據了解，這名繼母的體型幾乎與知名卡通小叮噹裡的胖虎相似，同時繼母的體重高達73公斤，且又加上子女的體重，共計160公斤的外力向下壓迫，期間這名繼母竟還拿起吹風機，向行李箱裡頭灌入熱風，立即讓9歲男童活生生在行李箱內當場明顯死亡，過程中還不斷叫著自己親生媽媽，雖然後續緊急送往醫院急救，仍是因腦缺氧過久宣告不治身亡。

南韓地方法院審理此案件時，檢調單位主要提出殺人罪名起訴，然而這位狠毒的繼母卻只要服刑22年即可出獄，此消息傳出讓許多人感到相當憤怒且無法理解。據外電報導，雖然法官有採納檢調單位的建議，以繼母因充分理解自己的行為，會對男童造成生命上的傷害，作為裁定判決的參考，最後卻仍只判了22年的有期徒刑。

警方後續調查發現主因，繼母以男童說謊為由，將男童先行塞入1個較大的行李箱，時間長達3小時，因男童極度恐慌，立即在行李箱裡小便，讓繼母更加火大，立即又將男童塞入更小的行李箱裡，導致男童除了被巨大重力壓迫外，還同時無法有效的進行呼吸。

(中時新聞網)