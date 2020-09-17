美國的密西根州發生一起繼父誤殺兒子的離奇案件。這名11歲男童與父母共同外出打獵，然而在分頭尋找獵物時，繼父卻將草叢裡的動靜，誤以為是有獵物上門，竟直接拿著步槍對準射擊，卻不知草叢裡正是自己的兒子，聽到槍聲的媽媽頓時過於緊張，在欲卸下裝備時也不慎誤傷了自己，兒子經緊急送醫搶救，仍因傷勢過於嚴重，宣告不治身亡，警方目前已將繼父以過失殺人罪名逮捕歸案。

美國的密西根州發生了一起繼父誤殺兒子的離奇案件。這名11男童當時與父母共同前往森林裡，準備尋找能夠獵殺的目標，然而繼父在搜尋的過程中，將草叢裡的動靜，誤以為是有獵物躲在裡面，立即亮搶瞄準後射擊，卻不知背後竟是自己的兒子，聽到槍聲的媽媽過於緊張，在卸下裝備的時候，不小心擦槍走火誤射了自己，兒子在被發現已立即送醫搶救，但因傷勢過重仍宣告不治。

警方調查指出，11歲男童是在晚上8點的時候，與自己的雙親前往森林裡打獵，三人因為了找尋獵物，分別往不同的方向走去，40歲的繼父卻在聽到草叢碎動的聲音後，誤以為背後藏有獵物，立即瞄準後射擊，等到上前查看時，卻驚覺是自己的兒子，此時兒子已經中彈倒地在血泊中。

警消人員接獲通報後，立即趕往現場為男童實施CPR，此時卻又聽到另外的槍響，後續才得知，是媽媽聽到自己老公的槍聲，急忙趕來察看欲卸下裝備時，不慎擦槍走火的原因，員警後來以過失殺人罪將繼父帶回警局偵訊。

(中時新聞網)