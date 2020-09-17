美國聯邦準備理事會（Fed）今(17日)公布美國大選前最後一次利率決策，聯邦基金利率維持在0%~0.25%之間，符合市場預期。美聯社報導，聯準會正致力促進經濟成長、及壓低失業率，預期聯準會將維持基準利率逼近於零至少到2023年。聯準會指出，將使用所有工具支持美國經濟，實現充分就業和物價穩定的政策目標，讓通膨率在一段時間達到平均2%的水準。值得注意的是，在7月貨幣政策決議中投下贊成票的2名委員，這次投下反對票。

美國聯準會於台灣時間今(17日)凌晨2點公布最新利率決策。會後新聞稿指出，新冠肺炎大流行已在美國和全球各地造成巨大的人類和經濟困頓。最近幾個月經濟活動和就業回升，但仍遠低於今年初的水準。需求疲軟和油價大跌抑制消費者通膨。整體金融情勢最近幾個月已經改善，一部分反映支撐經濟的政策措施和信用流向美國家庭和企業。

新聞稿指出，經濟走向主要視疫情發展路徑而定。這場發展中的公衛危機將在短期內持續抑制經濟活動、就業和通膨，並對中期經濟前景構成相當大風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到2%。由於通膨率持續低於這個更長期目標，委員會的目標，是讓通膨率隨著時間推移適度超過2%一段時間，以使通膨率在一段時間達到平均2%的水準，更長期通膨預期保持在2%。委員會預料將維持寬鬆貨幣政策，直到達成這些目標。委員會決定，將聯邦基金利率的目標區間維持在0至0.25%不變，並預期將維持這個目標區間，直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業，以及通膨率攀升到2%，並可望適度超過2%一段時間。

除此之外，聯準會未來幾個月將至少會以現有步調，繼續購買美國公債和機構抵押擔保證券(MBS)，以支持金融市場穩定運作，並幫助維持寬鬆的金融情勢，以支持信用流向家庭和企業。

本次貨幣政策決議投下贊成票的有：FOMC委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯(John Williams)、鮑曼(Michelle Bowman)、布蘭納德(Lael Brainard)、克拉里達(Richard Clarida)、哈克(Patrick Harker)、梅斯特 (Loretta Mester)、奎爾斯(Randal Quarles)

投反對票的包括：卡普蘭 (Robert Kaplan) 及卡什卡利 (Neel Kashkari)。這2名委員在7月聲明中，皆支持決議。

卡普蘭預期維持現有目標區間，直到委員會確信經濟已度過近期事件，並且朝逐漸達到充分就業和物價穩定目標前進是適合的，但他傾向支持委員會維持比這個更大的政策利率彈性。卡什卡利則希望委員會指出，維持當前的目標範圍，直到核心通貨膨脹率持續達到2％。

(中時新聞網)