君悅飯店麥迪加總經理14年前來台工作就愛上台灣，認為與台灣有聯結，不只向各國重要人士介紹台灣的美，還決定收養一個台灣的寶寶，照顧他一輩子。所以，他與太太得知收養小孩的原生母親有濫用藥物的問題，他們也不以為意，反而認為能對台灣貢獻更多心力。

麥迪加向本刊表示，他在這塊土地工作，自己有一點點能力，所以想要奉獻給這塊土地；他說，平時就向世界各國朋友，及各國重要人士介紹台灣的美，希望他們能來台灣看看，「一定會愛上這塊土地」。他認為跟台灣這塊土地要有聯結，收養台灣孤兒寶寶是單純想奉獻心力的想法。

麥迪加夫婦決定收養之後，很快通過社工人員考核，並取得收養孤兒的資格，獲得收養一名男嬰的機會。但不知是老天考驗，還是命運的安排，這名男嬰的母親因為曾有濫用藥物的惡習，小孩出生後可能會出現急躁、沮喪、憤怒爆發等情緒問題，照顧很花時間，教育很傷腦筋。

麥迪加夫婦原本可以選擇收養其他小孩，但他們得知小孩的母親因「使用藥物」問題，法院本來要將監護權交給小孩的祖母，可是祖母卻不願撫養孫子。所以，法院將小孩交給社會機構安置再安排善心人士收養，夫妻倆跟社工說：「就是他了」。他們不忍寶寶受到二度遺棄，也感謝老天給他們這個機會，照顧沒有人要的小孩。

在兩個兒子成長過程中，洣漾常與他們玩在一起，對兒子的愛溢於言表。（圖／麥迪加提供）

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(中時新聞網)