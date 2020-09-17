麥迪加夫婦收養台灣囡仔，原生母親因為有濫用藥物的情形，他們還因而被別人說為什麼不收養正常一點的寶寶。不過，他們都不在乎別人的看法，麥迪加太太還說收養「這樣的小孩」沒什麼不好，反而很幸運。
麥迪加太太洣漾說：「父母愛小孩的心意都是一樣的，照顧這樣的小孩沒有什麼不好，而且我們很幸運，早知道狀況，可以先應對克服。」麥迪加說：「別人說我傻，說我笨，為什麼不找正常一點的寶寶，我根本不在乎別人的眼光！」
他強調：「他們不懂我的心，我只想貢獻台灣，所以我也不會跟他們說什麼」。2008年，11個月大的台灣寶寶「T」，正式成為麥迪加家庭的一分子。
洣漾聊起與T互動情形時，眼神霎時炯炯有光，不斷說出：「OH，PLENTY！MANY！（很多很多）」12年來對孩子的愛溢於言表。她說，T剛到家中時，午覺常常莫名奇妙的尖叫哭鬧，讓她不知所措。由於大兒子之前也有一陣子睡不好，半夜會大哭，台灣同事還建議夫妻倆帶大兒子去「收驚」，本刊問洣漾，怎麼不帶T去收驚？她說，因為大兒子收驚後效果不好，所以就沒帶T去。
洣漾說，T個性主觀外向，加上情緒問題，都需要隨時注意，隨著年齡越來越大，她跟丈夫越來越吃力，後來還得找專家諮詢才應付得過來，現在狀況逐漸轉好。她笑著說，還好我們很幸運，哥哥比較內向，凡事會讓著弟弟，跟弟弟一起玩，幫了很大的忙。
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(中時新聞網)
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