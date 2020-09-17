麥迪加夫婦收養台灣孤兒寶寶「T」已有12年，雖然他們也將T視為己出，但T其實早就有所感覺，3歲時的T就曾對著麥迪加說「我的夢想就是成為你的家人」。讓麥迪加感受很深，他說，這次回到台灣工作，如果T準備好了，也會安排T與原生母親見面。

麥迪加說，這幾年大部分時間都在亞洲工作，T因與其他同學沒有什麼兩樣，反而是金髮碧眼的哥哥變成異類，加上平常在家裡，或多或少會提到與收養相關的話題，所以兩個兒子對外觀長相不一樣，並不很介意。小孩子的朋友到家裡玩，有同學提到這個問題，兩個兒子還會互開玩笑，都說對方是領養的，小朋友一陣哈哈大笑，又玩在一起。

二度來台工作的麥迪加，身負管理酒店重責，工作時一絲不苟。（圖／張文玠攝）

麥迪加說，撫養小兒子12年來最讓他難忘的一件事，就是他過去在集團的關島飯店工作時，當時小兒子大約3歲半，有一天，太太因為身體不舒服，他和兩個兒子到飯店餐廳吃飯。吃飯的時候，小兒子突然問他，是不是16歲就夢想當國際大飯店的總經理，他隨口回答「是」之後，父子3人繼續吃飯。突然，小兒子向他說：「我的夢想就是成為你的家人」。讓他一度哽咽，飯也吃不下去。

在熱愛運動的麥迪加影響下，兩個兒子都喜歡水上活動。（圖／麥迪加提供）

麥迪加夫婦一路陪著台灣囡仔長大，踢足球、畫畫、海邊游泳等。他說，很高興3年前又回到台灣工作，希望能在台灣待久一點，除了讓小兒子繼續接受治療外，也讓他跟台灣這塊土地多一些連結。「只要T準備好了，我們將幫助他會見他的親生母親。」

麥迪加夫婦不忍心小兒子被二度遺棄，決定收養，12年來視如己出，給他一個溫暖的家。（圖／麥迪加提供）

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(中時新聞網)