德國籍的麥迪加夫婦，14年前來台灣任職台北君悅飯店副總經理，第1次到台灣的麥迪加夫婦，對台灣風土人情感到好奇，尤其每當迷路時，總有台灣人及時出現幫忙帶路最令他們感到「溫暖」。也因為太愛台灣，夫妻倆為了與台灣有聯結，12年前收養1名因原生母親濫用藥物產下的「孤兒」，麥迪加夫婦當時看到這名小孩時，口氣堅定的跟社工說「就是他了」。

今年50歲的麥迪加（Meidinger）3年前從文華東方集團香港怡東酒店轉到台北君悅飯店擔任總經理，英俊瀟灑的臉龐、平易近人的笑容，且熱愛騎自行車，還曾參加車隊從花蓮騎車到武嶺，這位陽光大叔全身上下散放出來的體魄及朝氣很快感染了周遭環境。陪同麥迪加到台灣的，還有他的太太及兩個「特別的小孩」。

對自行車狂熱的麥迪加，加入車隊遠征台灣各地。（圖／麥迪加提供）

說起小孩，一旁的麥迪加太太「洣漾」（Mirjam）就有聊不完的媽媽經，金髮碧眼、雍容華貴的洣漾說，兩個兒子，現在分別是12、13歲，大兒子遺傳媽媽，有著一頭金髮，小兒子則跟麥迪加一樣黑頭髮，但外表不卻不像「阿多仔」，是個標準的「台灣郎」。

從小懷抱飯店夢的麥迪加，畢業後順利進入「凱悅酒店國際集團」大展長才。（圖／麥迪加提供）

德國夫婦卻有台灣小孩，這是怎麼回事？從小就嚮往大飯店工作的麥迪加，出生在德國南部6萬人口的小鎮奧芬堡，在漢堡市長大。德國人注重專業、實務，麥迪加也不例外，在漢堡一家國際級飯店工作1年後，又到英國以旅館管理教學著名、全英排名第1的薩里大學學習酒店管理3年，兼具理論和實務後，才加入國際級大飯店集團工作。

自全英國「酒店管理」排名第一的薩里大學研究所畢業前，麥迪加曾在當地學習飯店管理。（圖／翻攝自薩里大學臉書）

2006年，麥迪加在集團升任成為台北君悅飯店的副總經理，擔當重要管理職，帶著太太洣漾來台工作。當時兩人才35歲，第1次踏上台灣，為了了解這塊土地，夫婦走遍大街小巷。「每當我們看上去迷路時，就有人會來幫助我們走對方向」。台灣人讓他們感受到，這是個「特殊的地方」。

嚮往大飯店工作的麥迪加，2006年被外派來台灣，擔任台北君悅酒店副總經理，連接起他與台灣的情誼。（圖／張文玠攝）

麥迪加夫婦因曾在漢堡同家飯店工作而相識相戀最後結婚。麥迪加在飯店工作時，洣漾喜歡到孤兒院當志工，幫忙照顧小孩。來台不久後，洣漾看了台灣醫生證實懷孕，隔年順利產下1名男嬰，讓夫妻倆非常高興。

有一天麥迪加突然跟太太說，要不要收養1名台灣孤兒寶寶？也獲得太太支持。「我在這裡工作，有一點點能力，雖然已經有小孩，當時我跟太太決定收養一個台灣寶寶，照顧他一輩子，這樣我們跟台灣的連結能更為緊密」。麥迪加說。

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(中時新聞網)