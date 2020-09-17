警方到場後通報救護車救護，發現女騎士有手腳骨折、臉部挫傷、牙齒斷裂等，立馬為她固定傷肢後，送往台中榮民總醫院救治。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

楊姓女子疑因酒後騎機車交通違規被警方盯上，楊女心虛騎車在街巷間逃竄，行經寶慶街時，卻因失控撞上計程車倒地。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

台中市警局第六分局轄區，今天凌晨發生女騎士疑因酒駕躲警，竄逃街巷失控撞上小黃送醫。（陳世宗攝）

25歲的楊姓女子，17日凌晨疑因酒後騎機車交通違規被警方盯上，楊女一時心虛騎車在街巷間逃竄，意圖躲避警方取締；未料行經寶慶街時，卻因失控撞上計程車倒地，造成她臉部受傷及手腳骨折等。警方到場後，緊急將她送台中榮總救治，並深入調查車禍原因？全案正由警方協助處理中。

警方指出，警方昨天深夜到今天凌晨執行治安疑慮場所巡邏勤務時，當警車巡邏到河南路、福星路口時，發現楊女騎車未依規定兩段式左轉，巡邏車即尾隨在後；楊女發現被警員盯上疑擔心被取締，隨即騎到巷內並加速逃竄。

楊女騎車行駛到寶慶街50巷口時，疑因未注意路口的交通情況，方與計程車發生擦撞。計程車司機向警表示，他當時空車路過閃黃燈行向的寶慶街，右側閃紅燈的機車女騎士突然從旁竄出，撞上他右車門與擋風玻璃後當場倒地。

警方到場後，立即通報救護車救護，發現女騎士有手腳骨折、臉部挫傷、牙齒斷裂等，立馬為她固定傷肢後，送往台中榮民總醫院救治。

警方強調，當時雖發現女騎士未依規定兩段式左轉，但因考量安全因素，並未鳴笛加速追趕，警方只是僅尾隨在後；沒想到女騎士竟發生交通意外，女騎士到院後，經抽血檢測酒測值超標，全案上午正由警方協助調查處理中。

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(中時 )