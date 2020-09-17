國民黨原訂由前立法院長王金平16日率代表團赴廈門參加海峽論壇，卻遭央視稱是來「求和」，引發國民黨強烈不滿，14日宣布，不以政黨形式、意即不組團參加海峽論壇。對此，高雄市左營區祥和里長、因送老兵骨灰回大陸而聞名的「兩岸靈魂擺渡人」劉德文感到失望，更直言，如果國民黨黨主席江啟臣明年打算連任，他絕對不會投給江！

劉德文接受港媒《中評網》採訪時表示，就算央視主播李紅的發言不妥，江啟臣都不應該取消參加這次的海峽論壇，相反地，在民進黨操作反中仇中下，國民黨更應該扮演兩岸融冰的角色，但國民黨最終選擇不參加，令人感到傷心。

劉德文更表示，國民黨會敗，不是因為親中，而是國民黨提出的政策讓人民不感動，如果國民黨的政策方向對，所做所為能感動兩岸人民，國民黨哪有不重返執政的道理！

劉德文失望直言，他家之前3票黨主席選舉都是支持江啟臣，但是明年黨主席選舉，他不會再投給江。

江啟臣上任黨主席以來，國民黨在高雄市長罷免與補選皆挫敗，其黨內領導威信受考驗。不過，黨內也有人對其持肯定態度。據《上報》報導，在國民黨全代會上，江啟臣有驚無險化解逼宮危機，更帶領國民黨通過改革方案，都讓連任黨主席的機率大增。

高雄市左營區祥和里長劉德文護送老兵的骨灰罈回大陸20幾省無數次，因此又被稱為兩岸的「靈魂擺渡人」。劉德文說，每次達成任務就會覺得很快樂。太太怪他太重承諾，要他改掉「好啦好啦」的口頭禪。因為他只要答應人家的事情，就一定會做到。

(中時新聞網)