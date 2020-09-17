觀光局與台北京站時尚廣場再度異業聯名合作，16日起於台北京站時尚廣場舉辦為期3周的「台灣小鎮款款行主題展」快閃展覽，將70個小鎮攝影作品結合鮮明的2D漫畫風格，呈現台灣小鎮的多元風貌，並為年底即將推出的小鎮3.0暖身。

此次小鎮主題展亦首次推出「喔熊夢工場」，於現場展售多元的喔熊授權商品，包括與獲紅點大獎的台灣知名品牌BONE的聯名商品，以及梨山高山烏龍茶、陽明山紅茶等代表台灣各地與喔熊授權的知名伴手禮。

觀光局表示，此次主題展活動期間規畫一系列活動，包括「小鎮旅遊攝影講座」、「與喔熊組長線上遊小鎮」現場直播主題展、「喔熊組長粉絲見面會」，以及線上上傳與主題展合照等系列活動，有機會抽中ACE行李箱。

觀光局為協助觀光產業走出疫情衝擊，透過安心旅遊整合觀光產業推出各項旅遊補助，並續透過小鎮漫遊護照、小鎮遊戲趣等活動力推台灣小鎮觀光品牌，提供更多結合當地特色文化的深度旅遊選擇。配合年底即將推出的小鎮3.0，亦將推出小鎮100活動持續推廣。

(時報資訊)