農委會日前推出共500萬張、每張面額250元的農遊券，鼓勵民眾購買農產品。17日是使用截止日，「今天內沒花掉，250就沒了」，至16日晚間為止，已使用420萬張，帶動消費逾43億，還有約80萬張沒用。

農委會統計，農遊券使用以農會展售中心、農民直銷專區等消費佔大宗，高達7成，其他如休閒農場、鄉村體驗、農村社區等約3成，整體消費模式以購物居多。

農委會休閒產業科科長楊欣佳表示，農遊券使用率力拼破9成，屆時衍生效益可望達46.25億元。楊欣佳說，由於農遊券「成效不錯」，農委會計劃在未來推動類似電子票券結合農產促銷，讓民眾深入農業領域消費，同時帶動國產農產品銷售。

不過農遊券的使用仍有些許不便，例如不少人反映250元額度太少，「買包米就沒了」；也有人建議應取消跨鄉鎮消費的限制，農委會表示，將進一步檢討。

可使用農遊券的地方，包括門票、餐飲服務、體驗活動、農特產品，以及套裝行程。今最後一天，提醒好不容易抽到券的民眾，別忘了拿出來消費，不然好運就浪費掉了。

(中時新聞網)