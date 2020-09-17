今年壞消息頻傳，許多明星相繼離世，包括國標舞女王劉真、三金影帝吳朋奉、資深女星羅霈穎，男星小鬼黃鴻升昨也猝逝家中。中華民國星相學會副理事長小孟老師指出，下半年的悲劇恐持續上演，因此四個生肖的人要格外注意，以免災難發生。

全球受新冠肺炎疫情干擾，演藝圈也傳出多位明星離世，讓人不禁思考今年怎麼這麼多災難，對此，中華民國星相學會副理事長小孟老師表示，生肖屬豬、雞、虎和兔的人，年底前要格外謹慎，以免發生災難。

生肖豬：

屬豬的人要當心「意外血光」，也容易有突發狀況產生，因此家中長輩若有屬豬的，要特別小心會摔倒、跌倒。

生肖雞：

屬雞的人容易感冒生病的狀況發生，如果過去有舊疾的人，也有很大的機會再度復發，一定要多留意身體健康。

生肖虎：

屬虎的人要注意人與人間的相處，不要講話太直接、得罪別人，當心會受到小人陷害惹來官司，也容易遇見精神狀態不好的人來攻擊你。

生肖兔：

屬兔的人容易發生旅行事故，若下半年要出遊的話，建議可以僅量避開山上或海邊，因為可能容易在旅途中發生意外。

根據《三立新聞》報導，小孟老師曾說，今年1月土冥合相在魔羯座，加上四星連珠以及多個行星逆行，顯示天災人禍很多，土冥合相也會帶走地球上的某物或人，而此狀況下半年恐會同樣上演，甚至出現更多災難。他透露，今年下半年六星逆行，明年上半年又遇見六星連珠，容易犯沖煞導致身體不適或意外發生，因此要注意健康，若有舊疾隱疾要記得根治。

(中時新聞網)