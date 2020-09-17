國防部公布2架運8反潛機的行進軌跡。(國防部提供)

共機頻繁擾台，我國空軍司令部今日凌晨指出，16日有2架共軍運8反潛機進入我西南防空識別區內飛行，並公布其行進軌跡，我方空軍也立即緊急廣播驅離並進行嚴密監控。

空軍司令部17日凌晨指出，16日有2架次的共軍運8反潛機，進入我西南防空識別區內飛航，空軍以廣播驅離，並運用空中兵力嚴密監控、對應。此外，國防部也公布2架運8反潛機的行進軌跡，也貼出兩張運8反潛機的貼身近照。

相較於過去國防部都是僅透過文字新聞稿證實共機闖入防空識別區，國防部將相關訊息公布於國防部全球資訊網「國防消息」欄中的「即時軍事動態」，參考日本防衛省，以圖文公布共機飛行路線以及空軍應處作為。

共機頻繁擾台，國防部日前召開臨時記者會說明。針對共軍戰機頻繁擾台是否構成挑釁？國防部情報室次長表示，對方希望是形成常態，壓縮我活動空域，這當然是嚴重挑釁，就作戰層面而言，仍會避免擦槍走火。

(中時新聞網)