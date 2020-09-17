藝人「小鬼」黃鴻升昨(16日)在住家身亡，享年36歲，噩耗傳出震驚演藝圈，圈內好友也紛紛不捨PO文悼念，身為好友的賈靜雯先是PO出全黑圖悲喊：「無法接受」，接著又在PO文：「討厭你這樣的告別」，道出對他無盡的思念。

賈靜雯在臉書PO出昔日與小鬼的合照，以及小鬼生前為她創作的畫作，而激發小鬼靈感創作的來源，主要是看到她有三個可愛寶貝和老公，以及人生最好酒伴，因此將所有幸福元素都呈現在畫中，而這也意外開啟大女兒Angel 的人生創作，畫出了第一幅天使畫作，也讓賈靜雯強調：「黃鴻升叔叔，你在我們家三個孩子的心中存在感不是一般的大」，如今面對小鬼突然驟逝，讓她不捨表示：「討厭你這樣的告別，我們三個寶貝還等著小鬼乾爹給的嬉鬧幸福，但你卻去另一個星球玩耍，讓我們措手不及」。

賈靜雯在不捨之餘，也收拾悲傷情緒向小鬼喊話：「黃鴻升，你👍👍，因為我們深深的記著你，也深深的想念你，這幅畫是我們家的核心與精髓，會一直永留，謝謝你的用心，我們一直都愛你，也都一直想念你」，感性的一席話再度讓網友紅了眼眶。

對此網友也紛紛留言：「真的希望一覺醒來，9/16這天是不存在的」、「鬼哥去屬於他自己的世界了，去唱好聽的歌給外星人聽了」、「他只是早一步去開心國度旅行，總會與他相遇的」、「真的不相信是真的，再次感到生命的脆弱」。

(中時新聞網)