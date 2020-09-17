台北市議員王世堅因多次對民進黨政府提出批評，引發桃園市議員王浩宇不滿，在臉書嗆王世堅「既然民進黨這麼爛，為何還留下？」「勸世堅議員摸著良心、回頭是岸」，王世堅酸回「這沒格的人，我大概都不會講他」。對此，挺韓菜農林佳新也說，一看就知道「堅哥不想扶龍王浩宇」。

王浩宇在臉書多次PO文轟王世堅，認為他嗆陳時中部長嗆到在韓粉社團被推爆，被韓粉稱作民進黨唯一良心，「王世堅議員你是不是該醒醒了？」且還成了藍營政論節目的常客，主要是因王世堅頻頻批評民進黨的政策，甚至譁眾取寵，連週末晚上唱個歌都能拿來做文章。

王世堅受訪時表示，「國有國格，黨有黨格，人有人格，這沒格的人，我大概都不會講他。」

林佳新也在臉書對此事表態，「恰吉被轟了，我只能說王浩宇鬥錯人了」，一看就知道堅哥不想扶龍王浩宇，「想要騙扶龍堅罵你沒那麼簡單」。

不管是柯黑還是扶龍王，撇開政治立場還有誇大的議會表演之外，林佳新說，王世堅其實還真算民進黨良心，私底下曾跟堅哥拍桌對罵過，只是節目沒播，但他真的沒計較，事後也是挺尊重人的，風度真的比很多人高許多，但政治本來就不是一言堂，是非總應該有。

恰吉被轟了，我只能說王浩宇鬥錯人了 而且回應的是辦公室主任 一看就知道「堅哥不想扶龍王浩宇」 #想要騙扶龍堅罵你沒那麼簡單 https://udn.com/news/story/6656/4864119?fbclid=IwAR1FU9I... 由林佳新發佈於 2020年9月15日 星期二

(中時新聞網)