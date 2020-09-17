高雄銀（2836）16日召開臨時董事會及常董會，選任董瑞斌為常務董事及新任董事長。董瑞斌表示，在市長陳其邁邀請下重回20年前的娘家，與經營團隊相當熟稔，未來將以提高資產品質、提升經營績效、強化資訊安全、開拓數位金融4大營運主軸，為高銀再創新猷。

董瑞斌過去曾任高雄市政府財政局長、高銀董事長、第一金董事長暨總經理，中央存保、兆豐票券、悠遊卡投控及台北捷運董事長，兆豐金及台糖總經理、中國科大商學院院長、台經院財務金融所所長，產官學經歷豐富，此次重回高銀可望帶來新氣象。

董瑞斌指出，高銀經營團隊將配合高雄市府政策，以支持在地企業為方向，秉持「築夢高雄、幸福大邁進」，辦理青年築夢2.0青創、幸福高雄首購房貸、邁向高雄企業融資等專案貸款，並配合政府和中央政策辦理企業紓困及振興貸款。

對於接任後的營運方向，董瑞斌提出4項營運主軸。首先，將致力提升經營績效，包括拓展土建融及中小企業信保案件，增加外幣存款、提高活期存款比重、降低資金成本，提升手續費收入占比、改善營收結構，加強財務投資、提升操作績效，及調整通路布局發揮效益。

其次，高雄將強化資本適足比率、增加資本，以提高資產品質、提升覆蓋率，並優化虛實通路、強化數位板圖，以開拓數位金融。最後則是強化資訊安全，包括提升資安設備，加強縱深防禦、監控網路流量等。

(時報資訊)