台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)公布，子公司榮福15日在「彰化縣溪州資源回收廠焚化爐操作勞務專案」案中順利得標，期間自2020年10月1日起共9個月。這是久陽入主榮福後拿下的第一個環保專案，對公司具有代表性意義。連同榮福在手營運的新竹焚化爐，意味著久陽在環保市場又邁進一步。

久陽表示，「彰化縣溪州垃圾焚化廠」目前由中油公司自行代操作管理，在榮福取得溪州焚化廠的勞務專案後，將透過協助及搭配中油公司人員共同操作該廠，能深入瞭解實際操作現況及設備運轉情形先行「練兵」。該焚化廠即將於2021年6月1日屆滿重新招標，屆時將重新辦理下一階段之委託操作管理招標工作，且期間長達15年。久陽表示，雖然此次取得的勞務合約僅為期不到一年，但對參與下一階段的委託操作管理招標事宜料將有所助益。因此，榮福得標此案，可視為久陽偕同榮福正式挺進環保市場的前哨戰。

久陽董事長孫正強表示，目前國內24座營運中的大型垃圾焚化廠，已於2017年起陸續進入重新招標及設備整備改建階段之高峰期，榮福會全力備戰以取得更多後續之焚化廠整改、委託操作管理專案及焚化廠BOT興建專案。若能順利取得任一標案，估計將有15年的穩定收入，其中部分焚化廠還開放垃圾自收權利，對得標業者來說，可望再增添營收成長的動力。

孫正強表示，久陽將朝政府全力推廣的再生能源商機布局，藉由台灣鋼鐵集團現有的組織架構與資源基礎下，利用榮福公司擁有的實務經驗，積極拓展環保領域各項業務；同時也將自主評估興建再生能源廢棄物處理設施，擴大環保事業版圖。

(時報資訊)