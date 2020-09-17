上品綜合(4770)送件申請上興櫃。

上品綜合成立於70年10月，主要業務為氟素樹脂應用材料之製造、加工及買賣、氟素樹脂內襯設備之製造、加工及買賣，以及各式化學品儲存槽、運送管道及輸送設備等系統工程設計與製造，公司董事長兼總經理為侯嘉生，目前股本為6.88億元，109年上半年合併營收為11.09億元，稅後盈餘為1.96億元，每股盈餘為2.86元。

(時報資訊)