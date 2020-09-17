《店頭市場》上品綜合申請上興櫃 08:012020/09/17 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上品綜合(4770)送件申請上興櫃。 上品綜合成立於70年10月，主要業務為氟素樹脂應用材料之製造、加工及買賣、氟素樹脂內襯設備之製造、加工及買賣，以及各式化學品儲存槽、運送管道及輸送設備等系統工程設計與製造，公司董事長兼總經理為侯嘉生，目前股本為6.88億元，109年上半年合併營收為11.09億元，稅後盈餘為1.96億元，每股盈餘為2.86元。 (時報資訊) #系統 #綜合 #製造 #上品 #氟素 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 半導體產業利多 IC設計股 資金聚焦 - 財經要聞 - 工商時報 台積神填息 股價戰新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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