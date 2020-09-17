台中豐邑Moxy酒店硬體規劃設計以「台中印象」為元素，大量帶入鐵皮工廠的浪板、風管、輕鋼架、紅磚瓦與水泥。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店辦理人住的前檯與大廳的「The Moxy Bar」連成一體，客人 入住時，前檯服務人員會為客人送上特製調飲。（圖／姚舜）

Moxy品牌規範中要求要有「Quiet Zone」，提供住客安靜舒服的閱讀休閒空間，台中豐邑Moxy酒店當然有此區域。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店寬敞一樓大廳包含有：Arrival Zone、Social Zone、及F＆B Zone，是一個可以工作開會、用餐玩遊戲與開Party的共用客廳。（圖／姚舜）

台中最新的國際級「潮」牌飯店台中豐邑Moxy酒店今（17)日起正式試營運，這是萬豪國際集團於大中華區授權開設的第一家Moxy酒店，也是是亞洲區繼印尼萬隆、日本東京及大阪及韓國首爾後 的第五家Moxy，同時更是萬豪在台第11個酒店品牌、第19家據點，預料將再掀台中飯店新一波土洋大戰。

台中豐邑Moxy酒店也是以建設起家的豐邑機構繼「新竹 豐邑喜來登大飯店」與「台中豐邑逢甲商旅」之後，集團旗下第三家 酒店。酒店開幕之後，豐邑機構旗下飯店客房總數超過千間、達1,1 46間。

「豐邑機構」是大中華區第一家引進Moxy全新酒店品牌的業主，豐邑機構飯店事業執行長劉純芳表示，選擇Moxy有兩個主要因素，在台中出生成長劉純芳認為「Moxy」活潑創新的品牌特色非常符合台中的獨特性，「台中就是一個放大的Moxy」，劉純芳希望國內外選擇Moxy的旅人都會喜愛台中。劉純芳並表示，千禧世代的旅人將在Moxy傳遞的創新與趣味中看到自己對旅宿的期待。

台中豐邑Moxy酒店樓大廳的「The Moxy Bar」延續輕工業風設計，與飯店前檯(The Now)一體成形。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店2樓有自助洗衣區，並有置物櫃區域與共享工作桌，等待洗烘衣時不會無聊。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店每個客房樓層都提供房客共用的汽泡飲水機及熨斗和燙衣板。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店健身房內器材，採用萬豪品牌規範的美國力健(Life Fitness)以及義大利泰諾健(Technogym)專業健身器材。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店客房內沒有用不到的奢華設備，折疊式傢俱收納掛在牆上。（圖／姚舜）

萬豪國際針對千禧世代旅人而設的「Moxy」品牌，有幾個重要的特色：

1.Moxy酒店內一定要有一個熱鬧的客廳，提供客人工作、休閒及交誼玩樂的多功能複合空間。

2. Moxy招募的員工必需是充滿熱情活力的，酒店把員工稱為「隊員」，希望服務人員與客人很親近，隊員們工作的同時可以與客人一起聊天喝酒。

3. Moxy客房內沒有用不到的奢華設備，折疊式傢俱收納掛在牆上，一切符合現代人的生活習性，講求效率及實用性。

4. Moxy大廳提供24小時開架式自助餐點及供應輕食茶飲服務。

5.位於世界各地的Moxy會提供在地化風味的早餐。

6. 大廳的Moxy Bar擁有多重功能，同時是辦理入住的櫃檯也是製做調酒的吧檯。

7. 在Moxy的大廳經常性舉辦主題式活動，提供在地居民與來自世界各地的旅人同歡的平台。

台中豐邑Moxy酒店有262間客房，規畫有3種房型，房間內的配備講求實用性及效率。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店客房內洗臉檯時尚簡約，並備有功能性極強的吹風機。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店客房內淋浴間採黑白兩色設計，強調洗澡水柱的水壓要夠大、吹風機的風要夠強。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店會不斷製造讓賓客拍照「打卡」的機會，利用社群分享來吸引同溫層的目光以達宣傳效益。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店會議室最大的特色是，可以自由拼湊移動的不規則桌椅傢俱。（圖／姚舜）

根據上述的品牌規範，台中豐邑Moxy酒店也展現了與傳統觀光飯店截然不同的風格與氣質。走進台中豐邑Moxy酒店的旅客會發現，這家全新飯店硬體規劃設計以「台中印象」為元素，大量帶入鐵皮工廠的浪板、風管、輕鋼架、紅磚瓦與水泥牆，室內裝飾取材以聞名全球made in Taichung的自行車、籃球鞋、珍珠奶茶等名產及台灣味為元素，室內藝術風格強烈多元，公共區域牆面塗鴉取材自台中知名景點特色，以及熱鬧的夜市小吃和七彩霓虹後街生活的氛圍，濃濃的藝術人文色彩都是取自台中在地風情特色。

劉純芳從Moxy品牌特色中再強化兩樣千禧世代特別重視的特質，第一就是讓服務有更多「自主選擇性」，把該怎麼住飯店的主控權還給客人，例如客房內設施或餐飲服務的自主性都更貼近年輕人的需求；另外就是保留Moxy最重要的精神樂趣(Fun)，把不斷創造好玩的事情當作經營這個酒店的核心目標之一。

台中豐邑Moxy酒店的空間具有濃烈「共享」特色，寬敞並挑高的一樓大廳有：Arrival Zone、Social Zone，以及F＆B Zone等區域，都沒有刻意區隔，是一個可以工作開會、用餐玩遊戲並開Party的共用客廳。一樓往二樓的夾層並設計了一個Quiet Zone，提供住客安靜舒服的閱讀休閒空間，充滿視覺美感的的設計風格也將是酒店內的打卡熱點之一。

台中豐邑Moxy酒店二樓的自助洗衣機區設有置物櫃並規劃有共享工作桌，每個客房樓層提供房客共用的汽泡飲水機及燙衣板，都是鎖定這個族群喜歡互動分享的概念。

Moxy客房最大的特色就是房內把非必要傢俱摺疊收納掛在牆上不佔空間，桌子、椅子、行李架等都是讓客人依自己旅程需求來使用。房間內的配備講求實用性及效率，洗澡水柱的水壓要夠大、吹風機的風要夠強、網路WIFI速度要夠快，開門用智能無鑰匙系統、夜間使用感應式燈具。還有智慧型電視的行動裝置「鏡射功能」，最符合現代人去到哪裡都要追劇的生活習慣。

台中豐邑Moxy酒店正式試營運後，10月份起的每週六或特定節慶都會推出特殊主題之夜，包括有 ： 迺夜市-遊戲篇、Salsa Dance之夜、Shoes Painting之夜、Halloween萬聖節、光棍節脫單之夜Speed Dating、我是台中名產珍奶之夜等有趣的主題企畫，吸引房客及當地客人一起到大廳同歡。旅客可以試營運優惠房價每晚新台幣2999元起、含稅及服務費並附早餐，體驗此台中、也是全台最新的國際潮牌酒店。

台中豐邑Moxy酒店試營運期間推出優惠體驗價，每房2999元起、已含稅及服務費並附早餐。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店座落於台中市南屯區捷運G12豐樂公園站旁，緊鄰「秀泰文心生活」、「迪卡儂」及「Costco」等商場，交通生活機能佳。（圖／姚舜）

台中豐邑Moxy酒店硬體設計融入了許多在地化特色的元素，酒店入口處並有「珍奶」造型的裝置藝術傳遞「台中印象」。（圖／姚舜）

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