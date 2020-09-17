男星小鬼（黃鴻升）16日被發現倒臥北投家中過世，享年36歲，悲痛的消息引淚崩，許多藝人朋友紛紛發文紀念小鬼，曾與他搭檔主持《星光雲run新聞》的熊熊，也在當天晚間PO文回憶點點滴滴，感傷地說：「真的沒辦法想像以後再也見不到你。」

熊熊提到，小鬼的個性細心又機警，「就算我在你背後跌倒，你都可以快速轉身抓住我，不讓我受傷」她生日時在鬼屋嚇得哭爆，小鬼即便被下指令要嚇人，仍溫暖地安慰她「沒事，你在，別怕」，熊熊寫道這，不禁感傷了起來：「你就是如此讓人安心又溫暖的存在。」

在熊熊的心中，小鬼不僅暖心，還有求必應，「每次錄影我喜歡你身上衣服，只要說：『鬼哥我想要』，下次見面你就像神燈一樣把衣服拿到我的手上，實現我的願望。」

除此之外，錄影過程只要熊熊遇到困難，小鬼都會挺身相救，她細數兩人之間的許多點滴，難過地說：「最後一封收到的是你給我的生日快樂祝福，真的沒辦法想像以後再也見不到你，我們會永遠想念你，謝謝你出現在我們的生命中。溫暖的你一路好走。」

(中時新聞網)