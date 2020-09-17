美國國務院次卿柯拉克今天率團訪台，總統府發言人張惇涵表示，期盼透過柯拉克次卿此行，讓台美之間能夠有更多面向的交流與討論，為台美進一步的合作，包括經濟層面的合作，奠定更堅強的基礎。

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）將於本月17日至19日率團訪台，代表美國政府出席李前總統的追思告別禮拜，張惇涵表示，總統府誠摯歡迎美國政府代表團來台，並感謝美方對於李前總統的表達追思之意。柯拉克次卿來訪，充分顯示台美兩國是共享民主價值的堅實夥伴。

他說，期盼透過柯拉克次卿此行，讓台美之間能夠有更多面向的交流與討論，我們也期許，台美之間未來能持續深化全面合作，創造互惠雙贏的夥伴關係。

由於此次美方代表團行程緊湊，蔡總統預計9月18日晚間於官邸宴請美方代表團，促進雙方合作情誼。而總統府也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關指引，以符合國際外交禮儀之方式誠摯接待。

(中時 )