高雄夏季香蕉產量多，導致價格低落，農委會進行格外品的保價收購，希望透過去化穩定市場價格，卻引來農民抱怨。高雄旗山蕉農陳隆吉感嘆表示，去化都是流血價。他也向政府喊話，若不從源頭管控生產量，災難只會不斷重演，「農民怎麼生活？」

高雄市長陳其邁昨至旗山地區訪視蕉農及外銷集貨場，關心產地蕉農近況與香蕉產業。陳其邁表示，已要求各單位協助促銷高雄香蕉以穩定蕉價外，也承諾要為蕉農打開外銷通路。據《中評社》報導，有名蕉農舉著海報，並寫著「蕉價如土、蕉農救苦」，盼政府能聽到農民的心聲。

針對格外品去化的損失？陳隆吉「流血價」形容，他說政府去化1公斤收5元，都是賠錢的，他是請工人來種，若1公斤沒有15元很難回本，農民這樣該怎麼生活？

陳隆吉也向政府喊話，若政府不去調整種植面積，從源頭管制種的量，問題都無法解決！只要任何一種水果產量過剩，農民都是哀鴻遍野。

(中時新聞網)