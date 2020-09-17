【1】台積神填息 股價戰新高

台積電獨家獲得蘋果iPad Air的A14 Bionic處理器訂單，16日股價跳空大漲，收在458元，創下收盤價新高。台積電挾著技術具有獨霸優勢，漲勢氣勢如虹，里昂證券最新報告，將台積電合理股價調升到600元，為17日將除息2.5元的火速填息助攻，接下來股價將挑戰歷史新高。

【2】防炒匯 央行改採變頻式干預

好人難為，央行真心換絕情，全力為出口商阻升新台幣，堅守29.5元防線，卻有不肖業者掛大單、打假球，被發現後還對外放話指央行祭「禁賣令」，大踩央行底線，15日尾盤作價直接砍半，16日幅度不變，不排除接下來再縮小幅度，甚至讓匯率回到「市場供需決定」，形同改變以往固定頻率式的干預為靈活的變頻式干預。

【3】人行未出手 人民幣一度挺進6.75 在岸、離岸價雙雙續強

人民幣兌美元中間價16日大漲近400基點，市場揣測中國人民銀行沒有阻升之意。受此帶動，反映實際市場的在岸及離岸匯價雙雙升破關鍵價位，在岸價盤中一度挺進6.75元區間，與離岸續逾16個月新高。

【4】郭明錤：華為禁令恐重創聯發科

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，華為禁令後，聯發科（2454）產品組合會明顯改變，研判5G系統級晶片（SoC）單位售價與毛利率均將低於市場預期，加上OVM（OPPO、Vivo、小米）出貨量無法抵銷華為流失訂單，估計聯發科合理股價估值低於400元，投下震撼彈。

【5】關稅戰陸獲勝訴 川普嗆WTO

世貿組織（WTO）裁定美對中2,000億美元商品加徵關稅違法，招致美國總統川普抨擊，表示將對WTO「做一些事」。由於敗訴方的美國可在60天內提出上訴，但WTO上訴機構在美杯葛下已完全停擺，形同該案將難以做出具約束力裁決。

(中時新聞網)