台灣今天天氣有機會出現35~38度高溫，東南部及恆春半島偶陣雨，午後山區短暫雷陣雨，氣象達人彭啟明表示，鋒面周六晚上到周日(19、20日)南下影響北台灣，是降雨最明顯的時刻，北部、東北部、東半部陰天有陣雨，氣象局表示，基隆北海岸、東北部要留意局部較大雨勢，下周東北季風報到，北部、東部將轉為秋冬濕涼天氣。

彭啟明在臉書發文，周五(18日)到周六(19日)上半天鋒面前緣接近台灣，中午高溫稍降、午後陣雨略增，雲量也會增多，接著周六晚上到周日(20日)，鋒面南下影響北台灣，北部、東半部及東北部轉為陰有陣雨的天氣型態，後面也伴隨東北風，天氣略不穩定，中南部有容易有午後雷陣雨發展。

中央氣象局預報也指出，基隆北海岸及東北部地區要留意有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部及東北部高溫略降、早晚有秋涼感。

彭啟明說，下周一到周三(21~23日)鋒面移出，後面的東北風跟著報到，溫度略下滑，有點初秋的感覺會出現，天氣風險也提醒，北部、東部會開始變成秋冬濕濕涼涼的天氣，低溫24、25度，宜蘭、花蓮容易有比較大雨勢。

至於南海上的紅霞颱風，彭啟明表示颱風目前持續往西，預計周五颱風中心將登陸越南，對台灣沒有影響，不過很外圍的雲系，仍影響南端的恆春半島到台東附近帶來短暫陣雨。

(中時新聞網)