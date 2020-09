世界貿易組織9月15日以編號WT/DS543/R報告文件,對於美國與中國大陸作出裁決,儘管華盛頓對結果顯然不服,未來恐怕還會纏鬥不休。但戰略學者指出臺北曾在此項過程中公開表態,所發聲明亦被列入世貿組織裁決官方記錄附件,未來是否將產生負面衝擊,值得研究兩岸關係學者關注。

中華戰略學會研究員張競在個人臉書,公佈世貿組織對於美中貿易關稅爭議相關文件網址,並且指出政府代表對該爭議所發聲明,有可能因此付出政治代價。

張競接受《中時新聞網》訪問時表示,其本身並非研究商貿學者,只是從戰略角度研析,政府派駐世界貿易組織代表有無必要對該案發表聲明,並被列入裁判記錄附件對於臺北來說有無得失。

張競認為,我方代表分別就GATT 規則1994年修訂版第XX(a)條款,以及保護智產權表達原則性立場,假若確實是基於我國貿易權益與國家利益,其實無可厚非。只要事前曾與國會、貿易業界與民眾充份溝通,原則上就不應有所置疑,但若從未讓人知曉,顯然就是聲稱最會溝通政府,再度演出黑箱作業。

張競指出,當年服貿談判經過多次社會溝通,仍被扣上黑箱作業帽子,但如今在如此全球性重大貿易爭議案件上公開表態,假若政府從未對利益相關者說明,實在說不過去;但臺灣社會向來是雙重標準,當前政府只要是存心淡化,側翼團體默不作聲,最後必然是業者憤恨在心摸摸鼻子不了了之。

張競強調,在我方聲明第四點最後一句話(For this reason, we share the same concerns as the United States, and believe it is important for these issues to be taken into account by the panel.)其實就很明顯看出,我方是在表態挺美。但是美國與中國大陸貿易關稅戰,對於我方對陸出口以及在大陸臺商對美出口都有影響,政府有無必要在此議題上選邊站,發表聲明在正式議事過程上留下記錄,就不是單純貿易問題,而是國家安全層次之戰略問題。

至於北京對此會有何反應,張競認為大陸應當理解此事是一碼歸一碼,蔡政府挺美挺到會不會考慮國家利益,這與北京對待臺商營運活動應當不至於混為一談殃及無辜,但北京與華盛頓貿易爭議並不會因世界貿易組織此項審議結果落幕,臺北後續是否還要攪進爭議再對此表態,值得繼續關注。

